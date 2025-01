In casa rossonera arrivano ottime notizie in vista della finale di Supercoppa Italiana con l’Inter: occhi puntati sul giocatore.

Il Milan ha iniziato nel migliore dei modi il 2025, guadagnandosi la finale di Supercoppa contro l’Inter. Sfida che andrà in scena questo lunedì, alle ore 20 italiane, nel palcoscenico saudita di Riyadh. I ragazzi allenati dal nuovo arrivato Sergio Conceiçao hanno ottenuto il pass grazie alla rimonta rifilata alla Juventus nella seconda metà di gioco. Adesso, il neo allenatore è pronto a lanciare la sfida ai cugini nerazzurri. Proprio in casa Inter non sono in arrivo ottime notizie. Inzaghi trema: il suo pupillo è a forte rischio per la finalissima.

Inter-Milan, le condizioni di Thuram preoccupano Inzaghi: le ultime

Marcus Thuram, salvo clamorosi colpi di scena, non prenderà parte alla finale di Supercoppa tra Inter e Milan. Un’ottima notizia per i rossoneri, che accetterebbero di buon grado l’assenza dell’attaccante francese. Fermatosi all’intervallo della semifinale contro l’Atalanta, il figlio d’arte si è visto costretto alla sostituzione a causa di un fastidio all’adduttore sinistro. Attenzione, perché l’Inter ha da poco reso noto un comunicato sulle sue condizioni:

“Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a Riyadh ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata nella giornata di domani“.

Sergio Conceiçao è dunque chiamato a studiare le possibili mosse di Simone Inzaghi. Il tecnico portoghese potrebbe riconfermare Fikayo Tomori al centro della difesa, contando sulle grandi abilità del centrale inglese. L’ex Chelsea potrebbe dimostrarsi la carta più adatta a contrastare Joaquin Correa, tra i possibili sostituti di Thuram insieme a Mehdi Taremi.

Il Milan, intanto, lavora a testa bassa per arrivare nelle migliori condizioni alla finalissima. Un appuntamento dal valore inestimabile, che inaugurerebbe in modo perfetto il mese di gennaio del nuovo anno.

Thuram out, il dubbio di Inzaghi: Correa o Taremi?

Ad affrontare la difesa del Milan sarà uno tra Joaquin Correa e Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano è in vantaggio sul compagno di reparto argentino, ma attenzione. Nelle prossime ore, infatti, la gerarchia potrebbe sovvertirsi in favore del sudamericano.

L’undici milanista dovrà sfruttare la mancanza di Thuram, pedina fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi. L’assenza del francese potrà permettere al Milan di alzare il proprio baricentro, non temendo – nella stessa misura – le ripartenze avversarie.