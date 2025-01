Clamoroso Milan, che beffa all’Inter: sorpasso sul mercato per l’obiettivo

Novità di mercato in casa Milan, sorpassati inaspettatamente i cugini nerazzurri: il mercato entra sempre più nel vivo

In certi momenti, il mercato diventa una partita a scacchi, dove le mosse si giocano al millimetro, e chi esita è perduto. È ciò che sta accadendo in queste ore su un affare che potrebbe cambiare gli equilibri difensivi della Serie A.

Un difensore di caratura internazionale, con esperienza e qualità tecniche fuori discussione, è finito al centro di un intrigo tra le due rivali milanesi. Colpo di scena, dunque, che infiamma un mercato che di fiamme, finora, ce ne ha fatte vedere poche.

Milan, il duello di mercato con l’Inter è in fase culminante

Si tratta di Jonathan Tah, il prototipo del difensore moderno che ricerca il Milan: velocità, leadership e capacità di impostazione. Un profilo che ha già conquistato i consensi dell’ambiente e di mister Sergio Conceiçao, ma su cui manca però ancora il timbro definitivo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la battaglia di mercato, però, è serrata: il difensore tedesco, già nel mirino di club italiani e internazionali, attira per fisicità, solidità e lettura difensiva. Il suo contratto in scadenza a giugno stuzzica, ma l’ingaggio rappresenta una sfida che solo una visione lungimirante potrebbe vincere. Il Milan ha accelerato. Se fino a pochi giorni fa l’Inter sembrava in pole position, ora la situazione è capovolta.

L’obbiettivo principale resta un altro: Conceicao attende fiducioso

Il primo nome sulla lista per il reparto difensivo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però resta Kyle Walker: è sia abituato a spingere sulla fascia e a coprire le transizioni, che altrettanto pronto a reinventarsi come pilastro centrale. Insomma, l’identikit perfetto.

Sullo sfondo, un’alternativa altrettanto interessante e dal peso specifico non indifferente come Tah. Se la prima soluzione fosse ritenuta troppo rischiosa, si punterebbe al gigante della Bundesliga, in scadenza di contratto e pronto al grande salto.

Sebbene la prima scelta resti il 34enne del Manchester City, il club sta seriamente considerando anche l’alternativa dal Bayer Leverkusen, valutando pro e contro di ciascuna opzione nel dettaglio.

La sensazione è che in ogni caso Walker rimane il sogno per versatilità e pedigree. Jonathan Tah resta, però, una pista concreta, di quelle che ribaltano il mercato e fanno sognare i tifosi, specie se la concorrente è proprio la diretta rivale. E questa volta il Milan sembra pronto a beffare l’Inter.