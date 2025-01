Milan, colpaccio per la difesa: il top player arriva a gennaio

Tutto pronto per il super acquisto del Milan in difesa. L’arrivo del top player difensivo è pronto a concretizzarsi già nei prossimi giorni di calciomercato.

Niente relax per il Milan che continua a vivere il suo gennaio bollente. In campionato il Diavolo ha ritrovato il sorriso nel recupero contro il Como, centrando la terza vittoria in rimonta dall’arrivo di Sergio Conceiçao. Buon successo per i rossoneri, ora attesi dal big match del prossimo sabato contro la Juventus di Thiago Motta in uno scontro diretto per un posto in Champions League.

Oltre che al campo, il club e i tifosi pensano ovviamente anche al mercato. Tutti si aspettano qualche colpo per rinforzare l’organico con la dirigenza rossonera che sta lavorando su più fronti. Per quanto riguarda la difesa, un nome svetta su tutti gli altri. L’affondo decisivo potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, ma c’è da fare una scelta.

Walker al Milan, operazione possibile: il suo acquisto escluderebbe Rashford

Sono ore di grandi considerazioni per il Milan. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il grande obiettivo del club rossonero per la difesa porta il nome di Kyle Walker. L’inglese, come riportato da Pep Guardiola, vuole lasciare il Manchester City per vivere una nuova esperienza all’estero.

L’affare è tutt’altro che impossibile: il britannico si liberebbe a parametro zero, con l’attuale ingaggio da 6 milioni di euro che potrebbe calare con un contratto più lungo rispetto a quello con il City che nel 2026. Per arrivare a Walker, servirà però rinunciare a Marcus Rashford.

L’acquisto di un britannico escluderebbe l’arrivo di un altro a causa degli slot per gli extracomunitari. Nelle ultime ore su Rashford è forte l’interesse del Barcellona. Il Milan sta quindi decidendo se dire addio all’attaccante del Manchester United, per dare invece un’accelerata decisiva al difensore dell’altra sponda di Manchester.

Dentro Walker, fuori un difensore: il piano del Milan

L’eventuale acquisto di Walker accompagnerebbe poi all’uscita un difensore. L’intenzione del Milan è, infatti, quella di portare l’inglese in rossonero per poi lasciar partire uno tra Tomori e Pavlovic. Seppur utilizzabile anche a destra, l’idea è quella di utilizzare Walker principalmente al centro della difesa.

Con Gabbia e Thiaw sicuri di restare in rosa, a dover dire addio sarebbe appunto uno tra Tomori e Pavlovic. Per quanto riguarda l’ex Chelsea è noto l’interesse della Juventus. Per il serbo si tratterebbe, invece, di una cessione a sorpresa ma comunque giustificata dal poco minutaggio degli ultimi mesi. Nella giornata ci sarà un incontro tra la dirigenza e Conceiçao per capire il da farsi, ma la strada sembra tracciata.