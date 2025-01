Affare tra Milan e Roma: incontro a Milano, ore decisive

Un affare tra Milan e Roma potrebbe decollare nei prossimi giorni sul calciomercato: si terrà un incontro a Milano decisivo per l’affare

Il calciomercato del Milan ancora non si sblocca, ma le prossime ore potrebbero essere decisive per sbloccare diversi affari in entrata e in uscita. In particolare, le esigenze dei rossoneri potrebbero incrociarsi con quella della Roma per portare a termine un trasferimento molto importante di cui si parla ormai da diversi giorni.

I rapporti tra le due società sono buoni e dovrebbero portare alla fumata bianca già durante il calciomercato di gennaio. Anzi, l’operazione alla fine potrebbe coinvolgere più calciatori ed essere decisiva per il futuro delle due big di Serie A, con Claudio Ranieri in pressing per chiudere l’affare.

Gli intrecci tra Milan e Roma dall’estate a gennaio

Non è la prima volta che il Milan decide di trattare con una diretta concorrente e far discutere i tifosi per le operazioni messe in campo. L’asse con la Juventus, per esempio, non è per nulla banale e ha visto come protagonista Pierre Kalulu, che si è trasferito a Torino e ora è un elemento essenziale per il gioco di Thiago Motta.

Non solo, perché la storia potrebbe ripetersi nei prossimi giorni anche per Tomori: il centrale piace parecchio ai bianconeri, che sono pronti a regalare il difensore all’allenatore ex Bologna, mettendo sul piatto un’offerta importante. Bisognerà capire cosa ne pensa Sergio Conceicao, che ha deciso comunque di puntare sull’inglese.

Anche con la Roma, però, le trattative in ballo non sono niente male e partono dalla scorsa estate. Proprio in quel frangente, infatti, il Milan ha portato in Lombardia Tammy Abraham, mentre Alexis Saelemaekers è arrivato nella Capitale. Pur non essendo un titolarissimo, il bomber inglese sta dando il suo contributo e ha segnato anche il gol decisivo contro l’Inter nel derby di Supercoppa.

Ranieri insiste per tenere Saelemaekers: incontro nei prossimi giorni

Sono giorni decisivi proprio per il futuro dell’esterno. Agli ordini di Claudio Ranieri, sta acquisendo sempre più importanza, diventando essenziale anche in zona gol. È stato proprio lui a firmare una rete pesantissima nel derby contro la Lazio.

La Roma non ha dubbi e vuole tenerlo, tanto che, come riporta ‘Il Tempo’, l’agente del laterale è già arrivato a Milano e nei prossimi giorni incontrerà il Milan per trattare il trasferimento a titolo definitivo con i giallorossi. L’operazione dovrebbe essere doppia, con Abraham destinato a restare in rossonero.