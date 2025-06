Calciomercato Milan, altro top player a centrocampo: dopo Modric arriva lui

In arrivo un altro top player in casa Milan per rinforzare il centrocampo. Dopo aver chiuso per Luka Modric, il club rossonero vuole chiudere per un secondo big.

Dopo la stagione fallimentare conclusa da qualche giorno, ci si aspettava dal Milan un calciomercato all’altezza per tornare competitivi già dal prossimo anno. Dopo aver accolto Igli Tare e Max Allegri, il club rossonero ha iniziato a muoversi sia per il mercato in entrata che per quello in uscita.

Il reparto su cui al momento ci si sta concentrando maggiormente è senza dubbio il centrocampo. In ottica cessioni è praticamente tutto fatto per il passaggio di Tijjani Reijnders al Manchester City. In entrata tutto il popolo rossonero scalpita per l’arrivo di Luka Modric. Nelle ultime ore però l’attenzione del Milan è già su un secondo colpo.

Centrocampo Milan: Allegri spinge per riabbracciare Rabiot

Il Milan è pronto a reinvestire parte del tesoretto in arrivo dalla cessione di Reijnders su più di un colpo per il centrocampo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra le richieste di Max Allegri ci sarebbe Adrien Rabiot, mezzala di gamba che il nuovo tecnico rossonero conosce molto bene.

Il centrocampista in forza al Marsiglia, che sotto la guida di Allegri ha vissuto il suo miglior periodo in carriera alla Juventus, potrebbe dunque tornare in Italia proprio per ricongiungersi con il tecnico livornese.

Al momento il Marsiglia non sembra voler lasciar partire Rabiot, ma la possibilità di tornare ad essere allenato da Allegri potrebbe agevolare la trattativa. Il Milan valuta ovviamente anche altre alternative e una di queste potrebbe, proprio come Rabiot, parlare francese.

Milan, se non arriva Rabiot si pensa anche a Guendouzi

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, un altro nome fatto avanti da Allegri per il centrocampo è quello di Matteo Guendouzi. Il centrocampista della Lazio è visto come l’alternativa perfetta a Rabiot ed Allegri spera di poter fare con il biancoceleste ciò che ha fatto con l’ex Juventus.

Ovviamente ad oggi non c’è ancora nessuna trattativa ufficiale, ma di certo il Milan si muoverà già nelle prossime ore. Decisamente in fase più avanzata è l’affare Modric con le visite mediche del croato che sembrano già essere state programmate. Il mese di giugno è appena iniziato, ma il Milan non ha nessuna intenzione di perdere tempo.