Colpo di scena Milan, è addio dieci giorni dopo Fonseca: la nota ufficiale

Colpo di scena. C’è un nuovo addio a dieci giorni dall’esonero di Paulo Fonseca. È infatti arrivata la nota ufficiale che conferma il tutto.

3 gennaio 2025, data di inizio di una nuova era per il Milan. Con l’arrivo del nuovo anno, ma soprattutto con l’ingaggio di Sergio Conceiçao a poche ore dai botti di Capodanno, il Diavolo ha svoltato. A prescindere da come proseguirà l’annata, la stagione 2024/2025 verrà ricordata per la conquista della Supercoppa e, chissà, magari anche per qualcos altro. Ora l’imperativo è inanellare una serie di risultati per rilanciarsi, attraverso quella costanza che Paulo Fonseca non è mai riuscito a trovare.

Conceiçao ha svoltato il Milan : c’è un altro addio dopo Fonseca

Non tutto è da buttare per i pochi mesi vissuti dall’ex tecnico della Roma. Sicuramente il trionfo di Madrid rimarrà negli annali, ma servirà un cambio di rotta netto per evitare una tempesta che già stava toccando da molto vicino lo spogliatoio e la società. L’arrivo di Conceiçao, seppur arrivato con sei mesi di ritardo, ha messo d’accordo tutti. L’ironia della sorte vuole che, dieci giorni dopo l’addio di Fonseca, anche Lopetegui, allenatore che prima del portoghese sembrava vicinissimo al Diavolo, è stato esonerato dal West Ham.

Questa la nota pubblicata dagli Hammers:

“Il West Ham United conferma che l’allenatore Julen Lopetegui ha lasciato oggi il club. La prima metà della stagione 2024/25 non è stata in linea con le ambizioni del club, che ha quindi deciso di agire in conformità con i propri obiettivi. Il Consiglio di Amministrazione desidera ringraziare Julen e il suo staff per il loro impegno durante il periodo trascorso con gli Hammers e augura loro ogni successo per il futuro.”

Lopetegui, esonero dieci giorni dopo Fonseca: il Milan si tiene stretto Conceiçao

Altra esperienza deludente, quindi, per l’ex ct della Nazionale spagnola che a maggio, dopo la separazione tra il Milan e Stefano Pioli, era vicinissimo a sedersi sulla panchina rossonera. In quel caso furono i tifosi ad opporsi all’arrivo di Lopetegui, ritenuto non all’altezza della situazione. Una posizione che, seppur non esplicitamente, fu raccolta e condivisa dalla società.

Ora il Diavolo, dopo mesi di burrasca, si tiene stretto l’ex tecnico del Porto. Un “acquisto” avvenuto sul filo di lana, in quanto lo stesso allenatore, una volta recapitata la chiamata del Milan, ha dichiarato di aver tentennato di fronte ad un’altra offerta ricevuta, scegliendo di sposare il progetto rossonero. Corsi e ricorsi storici che, finalmente, sembrano premiare il club di via Aldo Rossi.