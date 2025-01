Clamoroso Conceiçao, l’arrivo al Milan poteva saltare: retroscena a sorpresa

L’approdo al Milan di Sergio Conceiçao poteva clamorosamente sfumare. Il retroscena sul tecnico rossonero ha lasciato tutti senza parole.

Sono stati molti i tifosi del Milan ad avere dubbi sulla scelta di puntare su Sergio Conceiçao. Seppur l’esonero di Paulo Fonseca fosse ormai inevitabile, una buona parte di tifosi risultava dubbiosa sulla decisione di scegliere nuovamente un altro tecnico straniero. È chiaro, però, che questi primi giorni abbiano sciolto ogni dubbio.

L’ex Porto ha avuto un impatto senza precedenti nel mondo Milan, riuscendo a portare a casa subito un trofeo e facendolo in un modo completamente folle con una rimonta storica ai danni dei cugini dell’Inter. Attualmente Conceiçao è l’uomo del momento, ma le cose potevano andare in modo molto diverso. Il suo arrivo al Milan, infatti, poteva non concretizzarsi.

Conceiçao-Milan, clamoroso retroscena: è stato vicino alla panchina del Belgio

Nelle scorse il portale belga sudinfo.be ha lanciato una clamorosa indiscrezione, riportata poi anche dal noto giornalista Luca Bianchin, riguardo Conceiçao. Secondo il portale belga, durante il mese di dicembre l’attuale tecnico rossonero è stato molto vicino alla Nazionale belga. Il portoghese era, infatti, il principale indiziato per sostituire Domenico Tedesco.

Il tecnico lusitano avrebbe addirittura guadagnato il doppio rispetto a quando guadagna attualmente al Milan. L’ex Porto non è, però, mai stato convinto della destinazione. Per questo motivo, non appena arrivato il blitz di Zlatan Ibrahimovic, non ha avuto dubbi sulla scelta da fare. E al momento sembrerebbe aver avuto decisamente ragione.

Inizio perfetto per Conceiçao al Milan: ora serve continuità

Questi primi giorni in rossonero per Conceiçao sono stati praticamente perfetti, ma è chiaro che non possono bastare. Dopo essersi goduti la vittoria in Supercoppa, ora i tifosi del Milan chiedono una continuità che di fatto non c’è mai stata in questa prima parte di stagione. Il primo obiettivo sarà ovviamente recuperare terreno in campionato, buttando poi un occhio sulla Champions League.

Sabato sera ci sarà il Cagliari a San Siro e poi in settimana la trasferta contro il Como. Saranno necessari sei punti su sei, per poi arrivare al meglio al big match contro la Juventus. Dopo i bianconeri, tornerà poi la Champions con il Girona con la top 8 che è un obiettivo tutt’altro che impossibile. Insomma, l’era Conceiçao è iniziata nel modo migliore possibile, ma guai ad accontentarsi.