Milan, Conceicao è già da record: il dato che nessuno si aspettava!

Sergio Conceicao è già da record: il tecnico portoghese entra di diritto nella storia del Milan. Il dato parla chiaro.

Sono bastati pochi giorni a Sergio Conceicao per ribaltare il Milan, portando in casa rossonera una grande ventata di entusiasmo e fame di vittoria. Nonostante la febbre e i pochi giorni a disposizione per preparare gli impegni di Supercoppa Italiana, il tecnico portoghese ha comunque rubato la scena in Arabia Saudita, aprendo la sua avventura al Diavolo con un trofeo strappato proprio agli storici rivali dell’Inter.

Conceicao già da record: il dato è chiaro!

Era difficile pronosticare una partenza di questo genere da parte di Sergio Conceicao. L’allenatore portoghese si è presentato al calcio italiano battendo due delle squadre più blasonate della Serie A, Juventus e Inter.

Insomma, al tecnico ex Porto sono bastate due partite, fatte di determinazione e intensità, per entrare nel cuore del popolo rossonero e mettere immediatamente alle spalle la gestione Fonseca. Il tecnico portoghese non ha solo fatto breccia nell’ambiente Milan con la sua inconfondibile personalità, ma è anche entrato nella storia del club.

Ebbene sì, sono bastate appena due partite al Conceicao per entrare nei libri di storia del Milan. Stando ai dati raccolti da ‘Opta’, Sergio Conceicao è l’allenatore che ha impiegato meno match per vincere un trofeo nella storia della società rossonera tra tutte le competizioni dal 1929/30.

Prima della vittoria in finale contro l’Inter, a detenere il record era Vincenzo Montella. L’allenatore ex Roma, ora commissario tecnico della Turchia, alzò il trofeo in rossonero al 18esimo match. In quell’occasione, Montella arricchì la bacheca del Milan proprio con una Supercoppa Italiana, vinta nel 2016.