Como-Milan, altra batosta per Conceicao: il big si ferma!

Arriva un’altra brutta batosta per il Milan di Sergio Conceicao: il big rossonero alza bandiera bianca per infortunio.

Dopo l’amaro pareggio casalingo ottenuto contro il Cagliari, il Milan di Sergio Conceicao quest’oggi è tornato sotto i riflettori della Serie A per il recupero della 19esima giornata contro il Como di Cesc Fabregas. Una gara che iniziata malissimo per il club rossonero, visto l’ammonizione incassata da Alvaro Morata in stato di diffida. Il centravanti spagnolo, di fatto, salterà la prossima gara di campionato, in programma proprio contro la sua ex squadra, la Juventus.

Altra tegola per Conceicao: il Milan perde un big contro il Como

Dopo la trasferta di Como, i rossoneri affronteranno la formazione di Thiago Motta, eliminata nell’ultima semifinale di Supercoppa Italiana dal Diavolo, sabato 18 gennaio alle ore 18:00. Ma le brutte notizie non si placano al cartellino giallo di Morata, nel corso della gara contro il Como, Sergio Conceicao ha incassato un’altra pesante batosta. Al termine del primo tempo, il Milan ha dovuto fare i conti con l’ennesimo infortunio della stagione, quello di Christian Pulisic.

L’attaccante statunitense si è fermato a causa di un problema alla coscia sinistra. Infortunio muscolare che, di fatto, gli ha impedito di scendere in campo nella ripresa. Dalle prima sensazioni raccolte in casa Milan, dovrebbe trattarsi di un problema muscolare serio. Solo gli esami strumentali, ai quali si sottoporrà Pulisic nelle prossime ore, faranno chiarezza sull’entità ed i tempi di recupero.