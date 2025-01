Tegola Milan, assenza pesantissima contro la Juventus: fatale la partita contro il Como

Brutte notizie per Sergio Conceiçao. Il giocatore di Sergio Conceiçao non sarà presente sabato prossimo nello scontro diretto contro la Juventus. Fatale la gara con il Como.

Siamo nel primo tempo di Como-Milan, gara valevole per il recupero della 19esima giornata di Serie A, disputata per buona parte nel weekend precedente alla finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, conquistata dal Diavolo. Quella contro i lariani è una sfida che non può conoscere altro risultato se non la vittoria per gli ospiti, che devono mantenersi attaccanti alle posizioni alte della classifica, provando a rosicchiare qualche punto alle dirette concorrenti alla qualificazione in Champions League, obiettivo di vitale importanza per i rossoneri.

Milan, tre punti obbligatori contro il Como: ma c’è subito una tegola

Al “Sinigaglia” la banda di Conceiçao vuole tornare al successo dopo il pareggio maturato contro il Cagliari di Nicola. Il tecnico nel pre-partita si è mostrato molto concentrato sulla sfida in corso. All’impegno odierno ne seguirà uno in cui il livello di tensione si alzerà inevitabilmente. Sabato alle 18 un’altra trasferta molto impegnativa per il Milan, che andrà all'”Allianz Stadium” per affrontare la Juventus. Sfortunatamente, i rossoneri dovranno fare a meno di uno dei propri leader, Alvaro Morata.

Al minuto 20 della partita iniziata alle 18.30, lo spagnolo ha affondato un tackle sull’avversario Diao. Per l’arbitro Manganiello della sezione di Pinerolo non ci sono dubbi: ammonizione. Ed è un giallo che pesa tantissimo per l’attaccante, che era uno dei due diffidati del Diavolo. Ciò implica la squalifica che il numero 7 dovrà scontare contro la sua ex squadra. Un fallo così commentato da Luca Marelli a DAZN:

“C’è stata una spinta su Morata ma è vero che non si è sottratto al tackle, pertanto l’ammonizione è corretta per l’imprudenza.”

Milan, scatta la squalifica per Morata: salta la Juventus, era diffidato

Morata dovrà quindi ancora attendere per il primo gol da avversario alla Vecchia Signora. L’ex Chelsea e Atletico Madrid era in ballottaggio con Abraham fino a poco prima dell’annuncio delle formazioni ufficiali. Conceiçao ha preferito il campione d’Europa in carica, ma dovrà farne a meno per lo scontro diretto del prossimo turno.

Ci sarà spazio, quindi, per il centravanti ex Roma, che deve guadagnarsi la permanenza al Milan a suon di buoni prestazioni, che per il momento non sono arrivate con continuità. Per Tammy Abraham sarà quindi, una vera e propria prova del nove.