Como-Milan, Conceiçao durissimo nel pre partita: “Non mi piace per niente”, poi sul futuro di Bennacer

In attesa del fischio d’inizio di Como-Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN presentando la sfida odierna, valevole per il recupero della 19esima giornata.

Ripartenza nel mirino, senza riflettere su ciò che è stato, ma solo su ciò che sarà e deve essere, ovvero i tre punti. Dopo il passo falso rimediato sabato contro il Cagliari, il Milan scende in campo al “Sinigaglia” di Como, oltre 22 anni dopo l’ultima gara in trasferta contro i lariani. Impegno ostico per i rossoneri di Conceiçao, che dovranno vedersela con una squadra in forma come quella di Fabregas, reduce da un ottimo pareggio all'”Olimpico” contro la Lazio e dal successo contro il Lecce.

Como-Milan, gara piena di insidie per i rossoneri: le parole di nel pre partita

Gli ospiti non possono però perdere il ritmo delle prime della classe. Il Milan deve approfittare dei passi falsi di Juventus, Bologna, Lazio e Fiorentina per avvicinare le zone alte della classifica. Per farlo, sarà necessario uscire dal “Sinigaglia” con il bottino pieno, provando a sfruttare con le frecce scelte dal tecnico lo spazio che il Como, squadra volta spesso all’attacco, lascerà sguarnito. Conceiçao, che nel pre partita di Sky Sport ha presentato come di seguito la gara:

“Non ho parlato troppo della partita passata, importa quella che inizierà tra poco. C’è una partita da fare, dobbiamo migliorare su tante cose, speriamo bene.”

L’allenatore ha inoltre esclamato con tono quasi stizzito:

“”Parlare è parlare, ora dobbiamo pensare a fare. Va bene?”

Conceiçao secco nel prepartita: “Dobbiamo pensare alla partita di oggi”, poi su Bennacer

Successivamente, intervenuto ai microfoni di DAZN, Conceiçao ha espresso quanto segue:

“La partita con il Cagliari è passata. Sinceramente non mi piace fare queste interviste prima delle partite.”

Il tecnico ha infine specificato qual è la posizione e il futuro di Bennacer e ha anche motivato le scelte in attacco:

“Bennacer oggi è in campo, lui fa parte del mio piano. Giocare a due punte? Vediamo in futuro, per le prossime partite vedremo.”

Focus totale per Conceiçao sulla sfida di questa sera, che ha risposto giusto con qualche breve battuta alle interviste pre partita. Un Como–Milan che può significare tanto per il Diavolo. Vietati i passi falsi per i rossoneri, che se vogliono rimanere in scia del treno Champions League devono tornare a Milano con i tre punti in saccoccia.