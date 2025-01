Como-Milan, le formazioni ufficiali: Conceiçao sorprende in attacco

Il tecnico del Milan ha sciolto gli ultimi dubbi sull’undici titolare che questa sera affronterà il Como.

Nella Milano rossonera cresce l’attesa in vista del match di questa sera contro il Como. La sfida in casa dei lariani, programmata per le 18:30, è valida per il recupero della 19esima giornata di A. Il Milan è chiamato a vincere vista la posizione di classifica (-19 dal Napoli capolista) e il recente pareggio casalingo contro il Cagliari. I tre punti porterebbero alla squadra sicurezza e potrebbero risultare fondamentali in vista dei prossimi impegni stagionali. Sabato ci sarà il big match con la Juventus, poi Girona in Champions League e Parma in campionato. Il 29 gennaio ancora Europa con la sfida alla Dinamo Zagabria e il derby di ritorno in programma il 2 febbraio.

Como-Milan, l’undici titolare dei rossoneri: c’è Morata davanti

Nonostante i numerosi impegni sarà importante pensare sfida dopo sfida, senza farsi influenzare da ciò che verrà dopo. Dunque i pensieri di oggi vanno al Como, squadra sulla carta più debole ma insidiosa.

Conceicao ha scelto la formazione che scenderà in campo dal primo minuto questa sera. Un solo cambio rispetto alla sfida con il Cagliari, il ritorno di Emerson sulla destra a comporre la linea difensiva insieme a Tomori, Thiaw e Theo Hernandez, con Maignan tra i pali. Centrocampo con i soliti Fofana e Reijnders affiancati da Bennacer, preferito a Musah. Tridente offensivo composto da Pulisic a destra, Leao a sinistra e lo spagnolo Morata al centro.

Per quanto riguarda invece il Como ci sarà il neo-acquisto Butez in porta. La difesa a tre sarà composta da Goldaniga, Dossena e Kempf . Davanti alla difesa spazio a Engelhardt al fianco di Da Cunha, con Van Der Brempt e Fadera sulle fasce. Reparto offensivo ancora orfano di Nico Paz, formato da Strefezza e l’ex Betis Diao, all’esordio dal primo minuto, alle spalle dell’unica punta l’ex rossonero Patrick Cutrone.

Como-Milan, gli indisponibili delle due squadre

Ci saranno diversi indisponibili per entrambe le squadre.Tra le fila dei lariani out Barba e Sala in difesa e Baselli in mezzo al campo. A questi si aggiunge la pesante squalifica per somma di ammonizioni ad Alberto Moreno. Per i rossoneri invece out Florenzi e i due uomini sul mercato Chukwueze e Okafor.

Questo, quindi, lo schieramento delle due formazioni:

COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van Der Brempt, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone ALL. Fabregas

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Royal, Tomori, Thiaw, Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata ALL. Conceicao