Okafor-Lipsia, svelato il motivo del retrofront: annuncio da non credere di Fabrizio Romano

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha svelato il motivo per il quale l’affare Okafor-Lipsia non è andato a buon fine.

L’arrivo di gennaio ha portato diverse novità intorno al mondo Milan. Innanzitutto l’esordio in panchina di Sergio Conceicao al posto di Paulo Fonseca, esonerato subito dopo la partita contro la Roma il 29 dicembre. La vittoria dei rossoneri in Supercoppa Italiana con una grandissima dimostrazione di forza, battendo prima la Juventus e poi l’Inter in finale. L’inaspettato pareggio casalingo di sabato scorso contro il Cagliari, che ha riesumato qualche spettro dei mesi passati. Tutto questo con il calciomercato aperto e il conseguente lavoro della società per puntellare la rosa a disposizione di Conceicao.

Milan, Okafor infortunato: ecco il motivo del no del Lipsia

A proposito di mercato, ha fatto scalpore nelle ultime ore il mancato passaggio di Noah Okafor dal Milan al Lipsia. Il giocatore svizzero aveva già salutato la squadra ed era partito per la Germania, ma in seguito alle visite mediche è arrivato il dietrofront da parte della società tedesca.

A fare chiarezza sull’accaduto ci ha pensato Fabrizio Romano, noto esperto di mercato. Il giornalista ha infatti rivelato sul suo profilo X che Okafor non sarà a disposizione per le prossime 3/4 settimane e proprio per questo il Lipsia ha deciso di annullare la trattativa. Le visite mediche hanno evidenziato qualche problema fisico per il giocatore, che ora tornerà a Milano. Presumibilmente Okafor sarà destinato a vestire la maglia del Milan per i prossimi sei mesi ed eventualmente si riparlerà di un nuovo trasferimento a giugno.

L’accordo tra i club si basava su un prestito oneroso della durata di sei mesi da 1 milione di euro, più un diritto di riscatto fissato a 24 milioni. Nel caso in cui si fosse concretizzato il riscatto, era pronto un contratto di 4 anni tra Okafor e il Lipsia.

Milan, beffa Okafor: al Lipsia serviva un giocatore pronto a giocare

Fabrizio Romano, che ha svelato il motivo per il quale è saltata la trattativa, ha aggiunto poi alcuni dettagli.

L’esperto di mercato ha scritto che non si tratta di un infortunio serio e che il Lipsia era davvero interessato al giocatore svizzero. Il club tedesco però non ha voluto concludere la trattativa in quanto necessitava di un giocatore già pronto al 100% per la prossima partita. Sarà ora compito di Conceicao sfruttare al meglio il giocatore e cercare di renderlo decisivo da qui fino al termine della stagione.