L’operazione salta: il calciatore si prepara a fare ritorno a Milano: clamorosa beffa per la società rossonera.



Sono ore concitate queste per il mercato del Milan. I tifosi rossoneri attendono con trepidazione movimenti decisi da parte della società rossonera per capire quali saranno i rinforzi che saranno aggiunti alla rosa di Sergio Conceicao per tentare di dare una forte sterzata alla propria stagione. Per far sì che tutti gli incastri coincidono, il club lombardo sta lavorando anche a diverse operazioni in uscita. Una di queste è quella di Noah Okafor, il cui destino sembrava essere ormai segnato. Tuttavia, Proprio in queste ore, però, la cessione dell’attaccante svizzero è saltata, beffando clamorosamente il Milan.

Okafor torna al Milan? La cessione è saltata: il Lipsia blocca tutto!

Sembrava tutto fatto in casa Milan per la cessione di Noah Okafor e invece è saltato tutto in queste ore. L’attaccante svizzero, ai margini delle gerarchie di Sergio Conceicao, era ad un passo dall’approdare in Germania, alla core del Lipsia. Il trasferimento del calciatore, però, si è arenato a causa dei diversi dubbi riscontrati dalla società di Bundesliga in seguito alle visite mediche di rito svolte dallo stesso Okafor.