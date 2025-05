Nuovo allenatore Milan, annuncio a sorpresa: “Non è nei piani della società”

Novità rispetto al nuovo tecnico del Milan. Nel toto allenatori che imperversa in via Aldo Rossi, non è stato preso in considerazione uno dei timonieri ipotizzati negli scorsi giorni.

Sembra di essere tornati indietro di circa 365 giorni, con la differenza che gli umori e l’ambiente erano ben diversi. Nella primavera 2024 il Milan stava per separarsi da Stefano Pioli per iniziare un nuovo ciclo, in quanto quello precedente era giunto al capolinea dopo l’eliminazione dall’Europa League. Dopo settimane di casting, fu scelto Paulo Fonseca, allenatore ma non “manager” scelto per “il gioco dominante”, Ibra dixit. Un anno dopo, il Diavolo si ritrova nella stessa situazione, dopo aver esonerato l’attuale tecnico del Lione dopo circa sette mesi per assumere Conceiçao che, domani, siederà l’ultima volta nella panchina rossonera.

Milan, siamo da capo: un anno dopo torna il casting allenatore

A meno di sorprese, servirà attendere per nomina dell’allenatore. In questi giorni verrà annunciato Igli Tare, che sarà subito operativo al fianco di Moncada e Furlani per scegliere il successore di Conceiçao, priorità assoluta in via Aldo Rossi per dare il via alla nuova stagione, quella del riscatto, o almeno questo è l’augurio. Tra i profili sondati il più altisonante è quello di Vincenzo Italiano, seguito da Massimiliano Allegri e altri outsider come Sarri o De Zerbi. Nei giorni scorsi è inoltre emerso il nome di Thiago Motta.

A smentire un possibile inserimento nella lista “papabili allenatori” della dirigenza è Carlo Pellegatti. Lo storico giornalista di fede rossonera si è esposto come di seguito sul proprio canale YouTube:

“Immagino che Tare voglia chiarezza sin da subito, e da ciò che mi risulta anche più autonomia. Nuovo allenatore? Allegri lo danno vicino al Napoli, se ci fosse la possibilità, il Milan la prenderebbe in considerazione, ma il tempo stringe. Cosa aspetta il Milan? Bisogna muoversi. Thiago Motta? Mi hanno detto che non ci hanno mai pensato.”

Milan-Thiago Motta, Pellegatti: “Non ci hanno mai pensato”

Non ci sarebbero, quindi, possibilità di un ritorno in Serie A di Thiago Motta dopo l’esonero dalla Juventus avvenuto lo scorso marzo. Il nome in lizza nei pensieri di Tare sarebbe infatti Italiano, per cui l’ex Lazio nutre una grande stima.

Tutto dipenderà, tuttavia, da come si evolveranno i colloqui tra l’ex Fiorentina e Spezia e la dirigenza felsinea. La volontà di Italiano sarebbe rimanere in Emilia. Il Milan, per il momento, rimane alla finestra.