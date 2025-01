Dal Barcellona al Milan, tutto vero: il club rossonero fa sul serio

Il Milan ha messo nel mirino il fenomeno del Barcellona. Il Diavolo ha già presentato un’offerta al club catalano.

La sessione di calciomercato invernale doveva rappresentare per il Milan un’opportunità per rafforzare l’organico in vista della seconda parte di stagione. Seppur non sia arrivato ancora nessun rinforzo, la dirigenza sta rispettando le aspettative. Sul taccuino del Diavolo sono presenti diversi top player, con i tifosi rossoneri che sognano in grande.

Ora, però, il Milan è chiamato a trasformare le indiscrezione in fatti. Nelle ultime ore, oltre ai nomi già noti come Marcus Rashford e Kyle Walker, nel mirino del club rossonero è finito un altro volto decisamente noto al calcio europeo. Attualmente il giocatore milita al Barcellona, ma presto nel suo futuro potrebbe esserci proprio il Milan.

Il Milan vuole De Jong: offerta da 25 milioni al Barcellona

A sganciare la bomba è stato il quotidiano El Nacional, che ha accostato il nome di Frenkie De Jong al Milan, ma non solo. Secondo la nota testata, il club rossonero avrebbe addirittura già presentato un’offerta da 25 milioni di euro più 10 milioni di bonus legati alle presenze e agli obiettivi di squadra. La risposta del Barcellona sarebbe, però, stata negativa.

La richiesta dei Blaugrana è, infatti, di 45 milioni di euro. Il profilo dell’olandese, che in Spagna è ormai finito ai margini del progetto, piace molto a Sergio Conceiçao. L’idea del tecnico portoghese sarebbe quella di inserire l’ex Ajax nella mediana del suo 4-2-3-1, facendo avanzare Tijjani Reijnders nella trequarti alle spalle della punta.

De Jong-Barcellona, matrimonio ormai al capolinea

Il Barcellona ha acquistato De Jong nell’estate 2019 per circa 85 milioni di euro dopo le sue stagioni fenomenali nell’Ajax delle Meraviglie. L’olandese è fin da subito diventato un pilastro della squadra, ma nelle ultime stagioni qualcosa si è rotto. Ad aprile 2024 il classe ’97 è, inoltre, vittima di un grave infortunio alla caviglia che lo tiene ai box per più di cinque mesi.

Da quel momento De Jong finisce ai margini del progetto e l’arrivo sulla panchina catalana di Hansi Flick ha complicato ulteriormente la situazione. Questa stagione sono appena arrivate 16 presenze, di cui solo 5 da titolare. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e l’addio sembra essere l’ipotesi più quotata.

Il Barcellona sta cercando di fare spazio in rosa per nuovi rinforzi – tra cui anche Rashford – e il Milan sogna il grande colpo. La distanza tra i due club è ancora molto ampia, ma occhio alle sorprese.