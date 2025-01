Di Canio contro Leao, lo ha fatto di nuovo: frecciata in diretta

Ancora una volta l’ex giocatore e ora opinionista ha attaccato il portoghese. Frecciata verso la stella rossonera e non solo.

Il Milan non vince e succede ancora. Nuovo capitolo dell’ex calciatore e ora opinionista Sky Paolo Di Canio e l’attaccante rossonero Rafa Leao. I rapporti tra i due sono tutt’altro che pacifici, più volte Di Canio ha attaccato Rafa e lo scorso Settembre il giocatore rispose postando uno scatto di Di Canio mentre faceva il saluto romano, scatenando nuove incredibili polemiche. Ora Di Canio ha messo nuovamente il giocatore nel mirino e le sue parole sono destinate a far discutere, andiamo a vedere cosa è successo.

Milan Cagliari, Leao ancora nel mirino

La vittoria in supercoppa italiana aveva regalato nuovo ottimismo e i tifosi rossoneri speravano in una grande ripartenza subito. Le cose però non sono andate cosi, il Milan non è andato oltre l’1 a 1 contro il Cagliari e la squadra ha perso una grande chance in chiave quarto posto. Domani sera ci sarà Como Milan e ora gli uomini di Sergio Conceicao non hanno più alternative, servono necessariamente solo i tre punti.

Il Milan non ha vinto e sono finiti gli attaccanti nel mirino, tra questi anche Rafa Leao. Durante la trasmissione Sky Calcio L’Originale Paolo Di Canio ha criticato tutta la rosa in generale ma ha nuovamente citato il calciatore rossonero: “E’ proprio una questione di atteggiamento e di testa, Fofana si fa saltare troppo facilmente mentre Leao trotterella in mezzo al campo. Ogni tanto qualche tiro cosi’ ma alla fine non serve”, spiega il calciatore.

Milan, Di Canio chiarisce cosa non va

Il Milan ha sfiorato a più riprese la vittoria, a dire il vero possiamo dire che Caprile è stato il migliore in campo a San Siro però l’atteggiamento in certi casi e specialmente a inizio gara non è piaciuto. Di Canio ha infatti chiarito l’atteggiamento della squadra, reduce da una grande e storica vittoria. Non capita tutti i giorni di vincere da 0-2 a 3-2 contro l’Inter però il calciatore ha raccontato:

“Il Milan ha avuto un atteggiamento brutto fin dall’inizio, hai vinto la supercoppa italiana, sei a San Siro e devi mostrare ai tuoi tifosi che hai voglia di vincere. Invece cosa fai? Ti comporti cosi…”, insomma parole nette e l’ex giocatore (ha vestito tra le altre cose anche la maglia di Juve e Milan) ha criticato la squadra per il suo comportamento in campo.

Una sentenza chiara e ora la squadra di Conceicao deve reagire, serve una reazione forte e la squadra spera che presto possa esserci.