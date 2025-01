Coppa Italia, definiti data e orario di Milan-Roma: calendario folle

La Lega Serie A ha ufficializzato la data del match dei quarti di finale di Coppa Italia tra Milan e Roma: ecco quando si giocherà.

Dopo aver eliminato agevolmente il Sassuolo agli ottavi di finale di Coppa Italia, il Milan dovrà affrontare a San Siro la Roma di Claudio Ranieri. Sarà il secondo atto di questa stagione dopo quello dello scorso dicembre, partita terminata in pareggio e con l’esonero di Paulo Fonseca.

I panchina adesso ci sarà un altro portoghese, Sergio Conceicao, intenzionato a vincere un altro trofeo dopo la Supercoppa conquistata in Arabia. La Lega Serie A ha svelato nella giornata di oggi le date degli incontri di Coppa Italia, con il match tra giallorossi e rossoneri che arriverà pochi giorni dopo il Derby di Milano.

Milan-Roma, svelata la data del match: si giocherà dopo il Derby di campionato

La Coppa Italia si prepara a ripartire con i quarti di finale dell’edizione 2024/25. La Lega Serie A ha ufficializzato le date delle prime due partite di questo turno, gare che vedranno protagoniste Atalanta e Bologna, da un lato, e Milan e Roma, dall’altro. La gara tra rossoneri e giallorossi, che si giocherà a San Siro, andrà in scena mercoledì 5 febbraio alle ore 21.00. Sarà però la gara del Gewiss Stadium di Bergamo ad aprire i quarti di finale, match che si disputerà martedì 4 febbraio con calcio d’inizio fissato sempre alle ore 21.00.

Il match tra Milan e Roma arriverà quindi dopo il weekend del Derby contro l’Inter, con Sergio Conceicao che dovrà essere bravo a gestire al meglio i due impegni ravvicinati. La Lega Serie A ha inoltre annunciato che le gare tra Inter e Lazio e tra Juventus ed Empoli si disputeranno nella seconda finestra dei quarti di finale della Coppa Italia, ovvero il 25 e 26 febbraio. Le date e gli orari di queste partite verranno comunicate prossimamente, a seguito degli esiti delle gare dell’ottava giornata, e quindi della chiusura della League Phase, di Champions League ed Europa League.

Milan-Roma, atto secondo: l’ultimo scontro e l’addio di Fonseca

Milan e Roma si sono già affrontate lo scorso dicembre a San Siro, pareggio che ha portato all’esonero di Paulo Fonseca e all’arrivo di Sergio Conceicao in rossonero. Quella del prossimo 5 febbraio sarà però una gara completamente diversa, con entrambe le squadre che sembrano aver finalmente trovato la chiave dopo un deludente avvio di stagione.

L’ultima gara ad eliminazione diretta che ha visto protagonisti rossoneri e giallorossi è stata quella andata in scena lo scorso aprile, con la squadra Capitolina uscita vittoriosa per due reti ad una dall’Olimpico dopo aver sbancato anche a San Siro. Un’eliminazione pesante per il Diavolo, pronto a vendicarsi proprio nei quarti di Coppa Italia.