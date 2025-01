Doccia fredda Milan, sfuma l’affare da sogno in attacco: prende quota l’ipotesi a sorpresa

Arriva una doccia fredda per il Milan. Tutto lascia pensare che i rossoneri non accoglieranno l’attaccante top. A confermare il tutto è un indizio decisivo.

Stanotte, in un gelido “San Siro”, i calciatori del Milan avranno un arduo compito. Riscaldare tutto l’ambiente, mediante una prestazione degna di una serata di Champions League e all’altezza del simbolo delle sette coppe cucite sulla casacca. Un ecosistema rappresentato dal popolo rossonero, cui sicuramente non sono andate giù le ultime performance di Leao e compagni, ma anche e soprattutto da Sergio Conceiçao, che di fronte ai microfoni si è detto più volte insoddisfatto delle prove offerte dai suoi calciatori.

Milan, vincere per i tifosi e per Conceiçao: la richiesta esplicita del tecnico

Sebbene non abbia esattamente tessuto le lodi di molti interpreti, è stato proprio l’allenatore a chiedere esplicitamente il supporto ai tifosi, che non devono abbandonare la squadra in un momento così delicato. Sostenitori che sicuramente saranno stati rinfrancati da un super colpo come Kyle Walker, prossimo al trasferimento in rossonero dal Manchester City. Tuttavia, il terzino è per ora l’unico colpo effettuato dalla dirigenza, che vede sfumare oramai l’affare Marcus Rashford.

A corroborare tale indiscrezione è prima di tutto la partecipazione dell’attaccante alla seduta odierna agli ordini di Ruben Amorim, svolta assieme al resto del gruppo, come riportato da Calciomercato.com. Ma l’eventuale addio al Manchester United del classe 1997 si fa in netta salita non solo per il Milan, ma per tutti i club che nelle ultime settimane avevano fiutato l’affare. Società come Borussia Dortmund e Barcellona, le quali sembravano in vantaggio rispetto al Diavolo, potrebbero farsi da parte per le richieste elevate dell’agente del calciatore, il quale attualmente percepisce un ingaggio superiore a 15 milioni di sterline.

Milan, affare Rashford in salita: prende piede un’ipotesi clamorosa

Cifre che potrebbero rivelarsi spropositate sia per Laporta, alle prese con i noti problemi di Fair Play Finanziario, che per il club tedesco, che ha incontrato più volte il procuratore di Rashford con l’obiettivo di abbassare le pretese. Prende così piede un’ipotesi che fino a pochi giorni fa sembrava surreale. L’attaccante inglese potrebbe infatti rimanere a Manchester, sebbene i rapporti con Amorim non abbiano ancora assistito ad una svolta in positivo.

“Non schiererò un giocatore che non ritengo il migliore per la squadra”: queste le parole espresse dall’ex Sporting Lisbona dopo l’ultimo match perso contro il Brighton. Qualora però nessuna società dovesse bussare alla porta con insistenza, si aprirebbe il sorprendente scenario della permanenza. Il tutto senza dimenticare che il Milan, prossimo ad ufficializzare Walker, potrebbe ingaggiare Rashford solamente nella prossima sessione di mercato, per via della casella da extracomunitario già occupata dal terzino ex Citizens.