Doppio colpo e nuovo attaccante: il Milan vede ancora in Premier

I rossoneri provano la rimonta Champions: in arrivo un clamoroso doppio clamoroso colpo dalla Premier League.

Il Milan pareva essersi ripreso dopo l’arrivo di Conceicao, la vittoria in Supercoppa ha dato una scossa alla stagione. Il pareggio con il Cagliari è stato simbolo della sfortuna ma poi contro il Como si è visto un buon Milan seppur la vittoria sia avvenuta in rimonta. Il Diavolo farà di tutto per entrare in Champions League in vista della prossima stagione ma servirà anche un buon calciomercato. Il club in via Aldo Rossi proverà a darsi una mano dal mercato invernale.

Occhio Milan, si lavora al doppio colpo

Ibra ha individuato dei profili che potrebbero cambiare totalmente la stagione dei suoi. Il tecnico portoghese è convinto che si possa fare un filotto considerevole di vittorie ma devono crederci anche i calciatori. I rossoneri hanno individuato in Walker e in Joao Felix dei nomi appetibili anche per i tifosi, adesso bisognerà trattare per vedere la fattibilità delle due operazioni.

I rossoneri stanno provando un clamoroso doppio colpo dalla Premier League. A Manchester sponda United continuano ad essere intensi i contatti per Marcus Rashford ma la trattativa si è arenata nelle ultime ore. Sponda City, invece, il Milan è sempre più convinto di voler prendere lo scontento Kyle Walker. Per sopperire a Rashford la dirigenza del Diavolo ha ben pensato di provare a prendere Joao Felix dal Chelsea.

Milan Joao Felix, le ultime sulla trattativa

Stando a quanto dichiarato dal noto giornalista e esperto di mercato Gianluca Di Marzio: I rossoneri hanno fatto un primo sondaggio per il portoghese del Chelsea. Al momento i blues dice “no” Il Milan prosegue al lavoro tra calcio e mercato. Uno degli obiettivi graditi anche a Sergio Conceiçao è Joao Felix.

La società rossonera ha fatto un primo sondaggio con il Chelsea per quanto riguarda il portoghese, considerate anche le difficoltà per quanto riguarda l’arrivo di Marcus Rashford. In questa stagione Felix non sta trovando spazio con Maresca, solo tre le presenze da titolare in Premier League. Il Chelsea al momento non ha aperto alla possibilità del prestito.

Marcus Rashford si allontana dal Milan, facendo così avvicinare Kyle Walker. Infatti, la società rossonera ha a disposizione uno slot per gli extra-comunitari. Così, il mancato arrivo di Rashford, potrebbe avvicinare Walker, che ha dichiarato la propria intenzione di lasciare il Manchester City.