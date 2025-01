Ultim’ora Rashford, brutte notizie in casa Milan: lo United ha deciso

L’attaccante del Manchester United Marcus Rashford resta la priorità in casa Milan ma il club inizia ora a guardarsi intorno.

La sessione invernale di calciomercato ha già superato la sua metà e il mercato del Milan continua a essere ancora bloccato. La squadra di Sergio Conceicao domani affronterà la Juve in un match già fondamentale per gli obiettivi stagionali ma intanto la dirigenza lavora senza sosta sul mercato, il club rossonero deve rinforzare un pò tutti i reparti ma una delle priorità del club è senza dubbio l’attacco, serve una punta anche per permettere a Conceicao di poter lavorare ad un ipotetico 4-4-2. Il sogno è Marcus Rashford del Manchester United ma è una trattativa piuttosto complicata.

Milan Rashford, la trattativa ora è davvero complicata

Il futuro di Marcus Rashford resta ancora in forte bilico. L’attaccante inglese è in uscita dal Manchester United e sulle sue tracce ci sono diversi club europei, Milan compreso. Il club ha parlato con l’entourage del giocatore che al momento appare ancora incerto sul suo futuro e intanto arrivano novità interessanti e preoccupanti per i tifosi rossoneri.

L’affare Rashford si complica, probabilmente anche per questo il Milan sta guardando anche ad altri obiettivi e nella giornata di ieri Sky lanciò l’indiscrezione riguardo il possibile interesse per Joao Felix, non più incedibile per il Chelsea di Maresca. Il Milan si guarda intorno, consapevole che al momento la situazione Rashford è tutt’altro che semplice. Ma andiamo a vedere il perchè.

Milan Rashford, perchè ora è più lontano

Secondo quanto riporta Sky Sport Rashford e il suo entourage ancora devono decidere il proprio futuro, ma intanto – sponda Manchester United- non arrivano novità positive. Il giocatore è indeciso, sulle sue tracce ci sono rispettivamente Milan, Barcellona, Borussia Dortmund, Arsenal e Tottenham ma c’è un grosso problema riguardo il calciatore.

Il Manchester United è in primo luogo indeciso se cedere in prestito il giocatore ma in ogni luogo non è assolutamente intenzionato a pagare parte l’ingaggio del giocatore, quello che eventualmente sarebbe il più alto in serie A. Rashford percepisce 13 milioni annui all’anno e nessun club – tra quelli citati – sembra voler pagare tutto questo ingaggio al calciatore.

Quindi – oltre al Manchester – serve anche uno sforzo del giocatore che se vuole davvero giocare in un altro club e avere la chance di ripartire da titolare deve ridurre le sue pretese. Quel che è certo è che l’affare Rashford è sempre più difficile.