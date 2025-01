Milan, avanza la trattativa per Walker, l’intesa c’è: la cifra

Sempre di più avanza la trattativa per Walker, in attesa dell’accordo definitivo. In occasione di questa sessione di calciomercato, il Milan è pronto a delle novità

Il Milan sta attualmente vivendo un momento di gloria, dopo l’arrivo del nuovo allenatore Sergio Conceicao e la vittoria contro l’Inter nella finale di Supercoppa Italiana, in cui ha vinto il titolo.

Tuttavia, non bisogna perdere il ritmo e Conceicao è già da giorni a lavoro: l’attenzione è rivolta alle prossime importanti sfide che vedranno la squadra rossonera scendere in campo, in cui è necessario essere pronti e preparati. Saranno giornate impegnative quelle future, a partire dalla prossima sfida di sabato 18 gennaio contro la Juve di Thiago Motta in campionato, ma da attenzionare anche la Champions League, in particolare le partite del 22 gennaio contro il Girona e contro Dinamo Zagabria , in programma il 29 gennaio.

Il calciomercato del Milan fino ad ora

In occasione del calciomercato in corso, il Milan sta prendendo delle decisioni sui possibili acquisti e diversi sono i giocatori che la società sta attenzionando. Non solo, potrebbero esserci anche degli addii.

Le priorità sono comunque due: un terzino destro e un attaccante. Primo obiettivo per l’attacco è Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, ma il calciatore ha chiesto ulteriore tempo ai rossoneri per decidere. Sul fronte dei possibili addii, il Monza ha chiesto al Milan Ballo-Tourè e valuta Divock Origi.

Inoltre, i rossoneri vorrebbero liberarsi di Jovic e sono pronti a concedere lo svincolo, offrendo l’attaccante a Monaco e Siviglia. Si continua a pensare anche alla possibile cessione di Tomori alla Juve.

Per quanto riguarda gli ulteriori possibili acquisti, il Milan sta puntando molto al terzino destro del Manchester City Kyle Walker, che potrebbe rivelarsi un’ottima scelta e darebbe un contributo fondamentale alla squadra. La trattativa, però, è ancora in corso.

Walker-Milan: pronto un contratto biennale

Continuano i contatti fra il Milan e Kyle Walker: avanza la trattativa e l’intesa c’è. E’ pronto, infatti, un biennale di per il terzino a 4 milioni di euro a stagione. Il giocatore ha chiesto al Manchester City la cessione ed è desideroso di trasferirsi in Italia. Un giocatore come lui potrebbe risultare fondamentale per rafforzare il reparto difensivo del Milan: può fungere sia da terzino destro sia da difensore centrale.

Come anticipato, c’è la volontà da parte del terzino di trasferirsi in Italia e lasciare la sua squadra, nonostante il contratto che lo lega al Manchester City fino al 30 giugno 2026. Bisogna necessariamente trovare un accordo deciso con il club inglese, affinchè si possa accettare definitivamente la proposta del Milan. Tuttavia, il suo arrivo sembra essere sempre più concreto.