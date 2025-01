Esonero Conceicao: circola una voce a Milano

La situazione in casa rossonera non è delle più semplici. Nelle ultime ore inizia a circolare anche una voce sul futuro del tecnico portoghese

Arrivato a fine dicembre per sostituire Fonseca, Sergio Conceicao è partito forte andando a vincere la Supercoppa, ma subito dopo ha subìto una brusca frenata almeno in termini di risultati. Quel cambio di passo richiesto più volte dalla società non c’è stato e la sconfitta contro la Dinamo Zagabria ha riacceso la tensione all’interno dello spogliatoio. Il portoghese sappiamo che è uno che non si lascia mai condizionare dagli eventi, ma il nervosismo presente nel gruppo squadra non si può negare.

Una situazione che è sotto osservazione da parte della società. Il litigio con Calabria è stato messo in un cassetto come una semplice incomprensione. Ma nell’intervallo a Zagabria c’è stata una discussione con Morata e le tensioni rischiano di non finire qui. Per questo motivo la dirigenza potrebbe prendere una decisione molto drastica nelle prossime settimane.

Esonero Conceicao: la posizione del Milan

Come riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, le troppe tensioni non piacciono assolutamente alla società. La dirigenza è al lavoro per placare un attimo l’ambiente magari anche accontentando alcuni giocatori (vedi Morata e Calabria in uscita ndr), ma da ora in poi ci dovrà essere il gruppo compatto altrimenti potrebbe arrivare una decisione molto drastica.

Il giornale torinese parla di un tecnico sotto esame sia per le tensioni che per i risultati. L’esonero di Conceicao, quindi, ad oggi è assolutamente possibile. Il derby è un primo crocevia importante. Se si dovesse fare un passo falso importante, allora la posizione del portoghese ritornerebbe a forte rischio. Difficile dire ad oggi se ci sarebbe un nuovo scossone in panchina considerato l’imminente spareggio in Champions League. Ma di certo un ko contro l’Inter metterebbe in pericolo il futuro dell’ex Porto alla guida della squadra rossonera.

In casa Milan si spera di poter ottenere i tre punti nel derby e riuscire a ricucire i diversi strappi che si sono creati. L’ambiente non è sicuramente dei migliori e bisognerà riuscire il prima possibile a mettere da parte tutte le tensioni perché la stagione è ancora lunga e può succedere di tutto.

Futuro Conceicao: derby decisivo

Il derby inizia ad essere un crocevia fondamentale per il Milan e anche per lo stesso Conceicao. L’ipotesi esonero in caso di sconfitta non è da escludere, ma vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte.