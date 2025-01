Il tecnico del Milan commenta con grande amarezza la sconfitta di Zagabria, poi lancia un duro messaggio ai suoi ragazzi.

Il Milan ha ottenuto il pass per proseguire il proprio cammino nella speciale edizione di Champions League, nonostante la sconfitta rimediata a Zagabria. La squadra meneghina affronterà una tra Feyenoord e Juventus, in quello che sarebbe un clamoroso derby italiano ai soli sedicesimi di finale. Prestazione non impeccabile quella degli uomini di Sergio Conceiçao, che hanno pagato caro numerosi errori tecnici. Proprio sul match è intervenuto il tecnico lusitano.

Dinamo Zagabria-Milan, Conceiçao duro: “Ci è mancata la base del calcio”

Ennesimo passo falso rimediato dal Milan di Sergio Conceiçao. La sconfitta di Zagabria, contro la squadra allenata da Fabio Cannavaro, ha decretato il posizionamento in zona playoff e con precisione al tredicesimo posto. A commentare la partita dei rossoneri è intervenuto proprio l’ex Porto.

Di seguito quanto sottolineato ai microfoni di Sky Sport dal tecnico dei meneghini:

“Nel primo tempo ci è mancata la base del calcio, i duelli offensivi e difensivi. Prima del gol loro non sono mai arrivati in porta. Quando arriviamo noi rifiniamo male. Accetto l’errore di Gabbia, è un errore tecnico e ci può stare. Abbiamo provato a lottare per un risultato positivo, almeno per un pareggio. Dopo l’ennesimo errore individuale abbiamo preso un altro gol per un nostro errore, a questi livelli li paghi. L’aggressività dei giocatori dipende dai loro obiettivi, da ciò che vogliono raggiungere durante la carriera. È questa la verità. Siamo andati in inferiorità numerica e abbiamo provato a vincere, ma non ci siamo riusciti.

Il futuro dipenderà tutto da noi, dobbiamo fare di più. Oggi avevo 17 giocatori, ho messo Tomori terzino destro. Tra assenze e infortunati, è un momento sfortunato. Ma non voglio lamentarmi, non mi va. È per questo che non ho nemmeno parlato dell’arbitraggio”.

Un Conceiçao apparso visibilmente deluso dalla sconfitta del suo Milan, che non riesce a trovare una continuità nel rendimento. Adesso, lo sguardo dei rossoneri è proiettato al derby contro l’Inter, in programma domenica: appuntamento perfetto per ritrovare fiducia.