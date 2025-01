Euforia Milan, che regalo per i tifosi rossoneri: succederà sabato

Grande regalo in arrivo per i tifosi del Milan, euforici per la notizia. Un “dono” che i sostenitori rossoneri potranno ammirare sabato.

Festeggiamenti, balli e sigari rimarranno il primo, indelebile ricordo di Sergio Conceiçao al Milan, dopo solo una settimana dall’approdo a Milano. Ma, in cuor suo, il sergente portoghese sa che non c’è tempo per fermarsi a pensare a ciò che di bello è accaduto in passato. La Supercoppa andrà in bacheca e farà parte della storia del club di via Aldo Rossi, ma deve anche essere la molla da cui il Diavolo deve ripartire con passo spedito per recuperare i punti persi in questo girone d’andata tutt’altro che convincente.

Milan, dopo la Supercoppa l’imperativo è vincere contro il Cagliari: euforia rossonera

Di certo il trionfo contro l’Inter dell’Epifania è stata una grande scarica di adrenalina e fiducia per tutto il gruppo squadra, in particolare per alcuni dei leader carismatici e tecnici come Theo Hernandez e Rafael Leao, ma anche per il popolo rossonero. Il tifo milanista può mettere da parte, almeno per un po’, si spera, la contestazione verso la società (anch’essa molto soddisfatta per il traguardo raggiunto) tornando a rivolgere l’incitamento e l’entusiasmo verso una formazione che ha bisogno più che mai del sostegno per proprio pubblico per accendere il motore e non fermarsi più.

Il trionfo di Riyadh è stata una scossa per la Milano rossonera, che è pronta a riaccogliere in gran numero i supercampioni a “San Siro” nella sfida di sabato sera alle ore 20.45 contro il Cagliari. Si registra che, nelle ore successive al match-winner di Abraham che ha mandato in visibilio i tifosi del Diavolo, ci sia stato un picco di vendite sui biglietti per l’anticipo della 20esima giornata di Serie A. Una valanga rossonera che non vede l’ora di assistere dal vivo al trofeo, che sarà esposto in mezzo al campo del “Meazza”.

Milan, entusiasmo rossonero contro il Cagliari: picco di vendite per l’arrivo della Supercoppa a “San Siro”

Il Milan non poteva sperare in un inizio di 2025 migliore. Dall’incertezza precedente, ma anche successivamente all’esonero di Fonseca ad un’inaspettata consapevolezza che potrebbe segnare un punto di svolta per i calciatori di Conceiçao.

Dopo tante critiche, i componenti dell’organico rossonero possono tornare ad instaurare una “relazione genuina” con i propri tifosi, che nelle ultime settimane avevano espresso il proprio disappunto con fischi rivolti in particolari ad alcuni giocatori. Oltre alla Supercoppa, si deve remare tutti dalla stessa parte per dare continuità ad un risultato straordinario.