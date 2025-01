Cardinale esulta con il Milan: il messaggio che accende la squadra!

Dopo il successo del Milan nella finalissima di Supercoppa Italiana contro l’Inter, anche Gerry Cardinale ha voluto mostrare la sua vicinanza alla squadra.

Ore di festa finalmente per il Milan e per tutto il popolo rossonero. Il Diavolo ha messo le mani sul primo trofeo stagionale, vincendo la Supercoppa Italiana al termine di un derby contro l’Inter letteralmente folle. Sotto di due reti, quando sembrava essere arrivata l’ennesima delusione di questa stagione, i rossoneri si sono resi protagonisti di una clamorosa rimonta completata in pieno recupero.

Non poteva sperare in un esordio migliore Sergio Conceiçao, capace in pochi giorni di dare un volto tutto nuovo al Milan e di portare a casa un trofeo totalmente inatteso, battendo inoltre sia Inter che Juventus. È un momento d’oro per la squadra e anche il presidente Gerry Cardinale ha voluto aggiungersi alla festa.

Cardinale festeggia e sprona la squadra: “Tornate in Italia per rivendicare il posto che spetta al Milan”

Nelle ultime settimane, dopo le diverse battute d’arresto e alcune scelte discutibili, ad essere finito nel mirino dei tifosi milanisti è stato proprio Cardinale. In molti chiedono ormai la sua testa, ma nonostante questo l’imprenditore americano ha mostrato la sua vicinanza a tutto l’ambiente rossonero. Come riportato dal Corriere della Sera, attraverso Zlatan Ibrahimovic, il patron rossonero ha fatto recapitare un messaggio alla squadra:

Congratulazioni per questo straordinario risultato. Vincere questa coppa e farlo nel derby è stato speciale, dovete esserne molto orgogliosi. La stagione sin qui è stata impegnativa, ma godetevi questo momento e tornate in Italia per rivendicare il posto che spetta al Milan ai vertici della Serie A.

Queste le parole d’affetto da parte di Cardinale che si è congratulato con tutta la squadra. Ora l’obiettivo, come ribadito dal presidente rossonero, è quello di confermare l’ottimo periodo di forma iniziando a scalare posizioni in campionato.

Milan, non ti fermare: testa al campionato e alla Champions League

È chiaro che la vittoria della Supercoppa Italiana non possa rappresentare un punto d’arrivo, ma bensì uno di partenza. Il successo di ieri può dare una svolta all’intera stagione del Milan e sabato ci sarà già il primo esame.

Tra quattro giorni Leao e compagni scenderanno in campo a San Siro contro il Cagliari con i tre punti che dovranno essere obbligatori. La situazione in campionato, seppur compromessa, è recuperabile con i primi quattro posti che sono ancora alla portata.

Poi ci sarà da pensare anche alla Champions League, con la qualificazione diretta agli ottavi di finale tutt’altro che impossibile. Il Milan ha iniziato a correre, ma non può di certo fermarsi proprio adesso.