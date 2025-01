Infortunio Maignan, provino decisivo: 3 assenze pesanti

Le condizioni di Mike Maignan tengono in apprensione il Milan nelle ultime ore: il portiere è in dubbio per il Girona, ma occhio alle altre assenze pesanti

Il Milan deve assimilare al più presto la sconfitta contro la Juventus in Serie A, anche perché la stagione non si ferma, anzi obbliga le big a giocare praticamente ogni tre giorni. Siamo già alle porte di un’altra giornata di Champions League e stavolta sarà decisiva per il passaggio del turno – mancano sempre meno partite e occorre macinare punti.

Sergio Conceicao, però, non arriva benissimo alla partita tra la stanchezza di un periodo congestionante partito con la Supercoppa italiana e gli impegni continui in campionato. Il portoghese deve fare i conti con diverse assenze pesanti, di calciatori molto importanti per il destino della squadra. E attenzione anche alle condizioni di Mike Maignan.

Maignan non è al top: cosa filtra in vista del Girona

L’estremo difensore francese, pur essendo stato messo in discussione in più occasioni da inizio stagione, sta dimostrando tutto il suo valore tra i pali, ma anche una leadership assoluta nello spogliatoio. Ha conquistato la fascia da capitano dopo il cambio in panchina ed è un uomo essenziale per le vittorie della squadra, come è avvenuto anche in Supercoppa.

Le sue condizioni, però, non sono al massimo: è uscito malconcio dal big match contro la Juventus e ora è in dubbio per il Girona. Secondo quanto riporta Carlo Pellegatti, domani mattina ci sarà il provino decisivo in allenamento. Solo lì si deciderà se il portiere scenderà regolarmente in campo dal primo minuto o saltare la partita di Champions.

Sicuramente non sarebbe un’assenza di poco conto per il Milan in un periodo in cui le cose non stanno girando proprio bene sotto il profilo degli infortuni. Le sensazioni sono positive per Morata, ma non per altri due titolarissimi della squadra.

Tre assenze pesanti per il Milan in Champions

Bisogna tenere conto, infatti, dell’assenza di Thiaw. Il centrale è alle prese con una lesione al bicipite femorale sinistro e non sarà a disposizione: al suo posto, potrebbe esserci dal primo minuto Pavlovic.

Anche sugli esterni, al netto del ko di Chukwueze e in attesa di un nuovo acquisto, continuano a tenere banco le condizioni di Christian Pulisic. Stavolta l’americano potrebbe dare forfait per via di un affaticamento muscolare.