Milan-Walker, ore decisive: i rossoneri hanno già bloccato le visite

Il Diavolo sta limando gli ultimi dettagli prima di poter accogliere Kyle Walker come nuovo calciatore del Milan.

Il Milan deve necessariamente usufruire del mercato di gennaio per inseguire il sogno Champions, la recente sconfitta all’Allianz contro la Juventus ha parecchio complicato i piani della squadra di Conceicao. I rossoneri hanno un evidente bisogno di rinforzi e la società si è mostrata disponibile nell’accogliere le richieste del tecnico portoghese.

Emerson Royal lascia il posto a Walker? Le ultime

Nelle ultime ore sta crescendo sempre di più la possibilità di vedere un addio di Emerson Royal dopo soli sei mesi con il Milan , il calciatore è spesso criticato dai suoi tifosi ma ha sempre dato il massimo per i colori rossoneri. Il brasiliano è arrivato in sordina ma è riuscito a prendersi il posto da titolare al posto di Davide Calabria che oramai non è più il capitano del Diavolo. La squadra di Conceicao sta pensando di vendere l’ex Tottenham per prendere un altro ex Spurs: Walker.

Per Walker al Milan dunque potrebbe essere necessario sacrificare Emerson Royal, potrebbe salutare i rossoneri con due derby vinti: di cui uno in Super coppa italiana. Un addio amaro e che soprattuto fa intendere la poca comunicazione che c’è in casa Milan per mandare via un titolare della rosa dopo solo metà stagione, Walker porterebbe con se un giusto bagaglio di esperienza e qualità.

Martedì possibili visite mediche per Walker, il piano del Milan

Stando a quanto riportato da calciomercato.com: “Walker sta negoziando in prima persona con il Manchester City per risolvere con un anno e mezzo di anticipo il suo contratto in scadenza al 30 giugno 2026 con i Citizens. Guardiola non vorrebbe però liberare gratis il suo capitano e quindi la via finale per l’operazione potrebbe essere quella di un prestito oneroso a 1 milione di euro con l’offerta che sarà presentata nella giornata di oggi.”

In casa Milan c’è comunque grandissima fiducia che, entro oggi, l’operazione si sbloccherà e consentirà al nazionale inglese di volare in direzione in Italia. Anche per questo, per la giornata di martedì o al più tardi mercoledì sono già state bloccate le possibili visite mediche di rito propedeutiche alla firma. L’addio di Emerson Royal in Inghilterra può dare una grande mano al club in Via Aldo Rossi.