Intreccio Milan-Marsiglia: principio d’accordo per il nuovo bomber

Milan e Marsiglia si trovano al centro di un intreccio sul calciomercato: è stato trovato un principio d’accordo per il nuovo bomber

Il calciomercato di gennaio è per definizione uno dei più difficili per completare operazioni di alto livello, portare in squadra top player che potrebbero cambiare i destini dei campionati. Il Milan ci sta provando, nella speranza di andare il più avanti possibile in Champions League e di rimontare anche in Serie A.

I rossoneri hanno individuato per tempo alcune crepe nella rosa e stanno cercando di porre rimedio con nomi di primo piano, a partire da Kyle Walker, in arrivo proprio oggi dal Manchester City. Le operazioni in entrata non finiscono qui e nei prossimi giorni il club meneghino ha tutta l’intenzione di chiudere almeno un altro affare importante, questa volta in attacco.

Il Milan vuole un nuovo attaccante nei prossimi giorni

L’arrivo di Alvaro Morata evidentemente non è bastato a rinforzare il reparto offensivo del Milan. La dirigenza, infatti, sta cercando un nome pesante il proprio attacco e sembra aver individuato il profilo giusto in Santiago Gimenez. Il centravanti del Feyenoord ha asfaltato il Bayern Monaco in una serata speciale per lui e per la sua squadra.

La punta ha acceso l’interesse di diverse big internazionale anche negli ultimi giorni e il Milan sembra in pole position su tutte le altre. L’ostacolo non è tanto l’accordo con il calciatore, che ha lasciato aperta ogni possibilità per il suo futuro dopo aver sconfitto i bavaresi in Champions League, ma la resistenza degli olandesi, che continuano a sparare altissimo per la sua valutazione.

Nonostante sia davvero difficile imbastire una trattativa del genere negli ultimi giorni di mercato, anche un altro club sta cercando di rimontare nella corsa al calciatore: si tratta del Marsiglia.

Il Marsiglia piomba su Santiago Gimenez con una super cessione

La società che ha come allenatore Roberto De Zerbi da tempo cerca un rinforzo al centro dell’attacco e ha individuato proprio in Santiago Gimenez il profilo giusto su cui investire.

Prima, però, deve completare una cessione importante e Elye Wahi sembra il prescelto per partire. Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, c’è già un principio d’accordo con l’Eintracht Francoforte per la cessione dell’ex Lens in cambio di 26 milioni di euro più 3 di bonus e il 15% sulla futura rivendita. Così i francesi potrebbero entrare prepotentemente in corsa per Gimenez.