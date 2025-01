Milan, clamoroso retroscena su Walker: il gesto lascia a bocca aperta

Gesto a sorpresa di Kyle Walker a poche ore dal suo approdo al Milan. Il retroscena sull’inglese ha spiazzato tutto il popolo rossonero.

Dopo la cocente sconfitta in campionato contro la Juventus, le ultime ore per il Milan si stanno rivelando decisamente migliori. La vittoria in Champions League contro il Girona ha portato il Diavolo nelle prime otto, con la qualificazione agli ottavi di finale che è davvero ad un passo. Anche in chiave mercato la situazione non è così disastrosa.

Nella giornata di oggi Kyle Walker sbarcherà in Italia per poi diventare ufficialmente il primo acquisto del Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Nelle scorse ore è, inoltre, emerso un clamoroso retroscena che vede protagonista il quasi ex giocare del Manchester City.

Walker e la voglia di Milan: ha rinunciato ad una parte dei 3 milioni di euro che il City gli doveva

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Walker non vede l’ora di dare inizio alla sua avventura in rossonero. Come riporta la Rosea, il centrale inglese, che arriverà a Linate verso le 12.30, avrebbe addirittura rinunciato ad una parte dei 3 milioni di euro che avrebbe dovuto ricevere dal Manchester City.

Si tratta senza dubbio di un gesto non banale che dimostra quanto Walker abbia spinto per trasferirsi al Milan. Nel pomeriggio il classe ’90 svolgerà le visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto (un anno più altri due). L’intesa tra Milan e Manchester City è stata trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro al termine di questa stagione.

Il debutto di Walker al Milan potrebbe arrivare nel derby: non ci sarà con Parma e Dinamo Zagabria

La Gazzetta dello Sport ha, inoltre, sottolineato come Walker non sarà a disposizione per la sfida di campionato contro il Parma. L’inglese deve, infatti, ancora ricevere il permesso di soggiorno. L’ormai ex City non potrà poi scendere in campo contro la Dinamo Zagabria in Champions League: la lista UEFA potrà essere aggiornata solo all’inizio della fase ad eliminazione diretta.

Ecco, dunque, che il debutto di Walker potrebbe coincidere proprio con il derby del 2 febbraio. Una gara decisamente importante, con Walker che spera di poter subito lasciare il segno. Ovviamente prima bisognerà capire le condizioni del difensore britannico, ma non ci sono dubbi sul ruolo di Walker nel Milan di Conceiçao: l’inglese sarà il terzino titolare del club rossonero.