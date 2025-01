Milan-Gimenez, il messicano esce allo scoperto: messaggio chiarissimo nel post partita

Le strade del Milan e di Santiago Gimenez potrebbero presto congiungersi. Nel post partita della sfida di ieri, il centravanti messicano non ha fatto troppi giri di parole.

Missione compiuta per il Milan nella serata di Champions League. Non con poche sofferenze i ragazzi di Sergio Conceiçao trovano i tre punti a San Siro contro il Girona ed entrano nelle prime otto ad una giornata dalla fine. Adesso al Diavolo servirà battere la Dinamo Zagabria in Croazia, ma c’è molta fiducia per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

È stata senza dubbio un mercoledì europeo ricco di sorprese ed emozioni, anche in chiave mercato. Quella di ieri è stata, infatti, la serata di Santiago Gimenez. Il messicano, grande obiettivo del Milan per l’attacco, si è preso la scena e con una doppietta ha condotto il suo Feyenoord ad una storica vittoria per 3-0 contro il Bayern Monaco. Nel post partita è poi arrivato un segnale ai rossoneri.

Gimenez chiama il Milan: “Mercato? Lascio tutto nelle mani di Dio”

Dopo il successo contro il Girona, adesso il Milan è chiamato ad uno sforzo sul mercato. In giornata dovrebbe sbarcare in Italia Kyle Walker, con l’attenzione che è adesso focalizzata sul colpo in attacco. Il primo obiettivo è Gimenez, che ha da tempo aperto al trasferimento in rossonero. Anche le sue parole ai microfoni di Somos Caliente TV fanno ben sperare:

Ultima partita al Feyenoord? Vediamo che succede, sono settimane chiave: lascio tutto nelle mani di Dio.

Queste le dichiarazioni del centravanti messicano che non ha di certo chiuso ad un suo addio già a gennaio. Il classe 2001 ha sottolineato come le prossime saranno settimane decisive. Il popolo rossonero spera di vederlo presto a Milano per un colpo che potrebbe davvero svoltare la stagione. La trattativa con il Feyenoord, però, non è semplice.

Il Milan fa all-in su Gimenez: il Feyenoord chiede 40 milioni di euro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’apertura di Gimenez per un approdo al Milan è arrivata da diversi giorni. I dirigenti rossoneri e l’entourage del giocatore stanno, dunque, lavorando per sbloccare l’affare con il Feyenoord. La richiesta del club olandese è attualmente di 40 milioni di euro. Il Milan spera nell’inserimento di qualche contropartita tecnica.

Fondamentale potrebbe essere una cessione. Non ha sicuramente aiutato il mancato affare con il Fenerbahce per la cessione di Pavlovic, con i turchi – complice l’esitazione del serbo – che hanno virato su Skriniar. Anche l’infortunio di Emerson Royal potrebbe complicare i piani. Il Milan resta comunque fiducioso.