Tegola Milan, forfait dopo 2 minuti: Conceicao lo sostituisce

Milan Girona, forfait dopo soli 2 minuti di gioco: Conceicao opta per la sostituzione.

Per avvicinarsi alle prime 8 posizioni di Champions League, il Milan di Conceicao è chiamato a mettere in mostra una prestazione convincente contro il Girona. Rispondere con una vittoria importantissima alla sconfitta di campionato contro la Juventus è necessario per i rossoneri che vorranno mantenere vive le proprie ambizioni. Per il nuovo allenatore del Milan sarà la prima panchina in Champions League con i rossoneri.

Champions League, infortunio per Emerson Royal

L’inizio del match contro il Girona, però, non ha sorriso ai padroni di casa. Dopo un contrasto di gioco con Bryan Gil, Emerson Royal ha dovuto alzare bandiera bianca. Probabilmente un problema muscolare, avvertito prima dello scontro con l’ex Tottenham. Al suo posto è entrato Davide Calabria.

Il terzino destro, infatti, dopo una rincorsa all’indietro per sventare il tentativo di contropiede avversario si è accasciato immediatamente sul terreno di gioco. Accompagnato dai medici a bordo campo ha mostrato con una smorfia di dolore il suo malessere. Un evento che potrebbe rimescolare le carte in gioco in chiave mercato.