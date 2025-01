La Russa al veleno, frecciata netta al Milan: derby infiammato dopo la Supercoppa

Il presidente del Senato Ignazio La Russa senza peli sulla lingua. Il noto tifoso interista ha lanciato una frecciata da non credere al Milan dopo la vittoria della Supercoppa.

Non ci poteva essere epilogo migliore nella notte più importante. Nel cuore del Medio Oriente il Milan ha trionfato nel derby di Supercoppa con un successo che si affaccia sull’Atlantico. Il 3-2 maturato all'”Al-Awwal Park” ha come segno indelebile la bandiera portoghese, con due vocali ravvicinate che accomunano i due grandi protagonisti della notte rossonera: AO. Sergio Conceiçao l’uomo che in solo una settimana ha rivitalizzato il Diavolo, Rafael Leao il calciatore che ha svoltato una gara che sembrava indirizzata.

Milan, vittoria all’insegna del Portogallo: La Russa non le manda a dire

Attraverso la garra e il carattere del suo allenatore, tra i più “precoci” nella storia rossonera ad aver alzato un trofeo, il Diavolo si è rialzato da un uno-due che rischiava di spezzare le gambe a Pulisic e compagni. Ma l’ingresso in campo del numero 10 è stata una scossa di adrenalina per i rossoneri, che condotti dalle sgasate dell’ala portoghese hanno ribaltato completamente una storia che sembrava già scritta, con l’Inter avviata verso l’ennesimo successo in Supercoppa Italiana, precisamente il quarto consecutivo.

L’altra faccia della medaglia, quella che si affaccia sulla sponda opposta del Naviglio, è piena di rammarico per una finale che appariva sui proprio binari grazie al doppio vantaggio firmato da Lautaro Martinez e Mehdi Taremi. Tuttavia c’è chi, tra i tifosi interisti, prende la sconfitta con filosofia, come ad esempio Ignazio La Russa. Il presidente del Senato ha commentato come di seguito il k.o. della sua squadra del cuore:

“Due battute? Ce le hanno già date. Alla Befana bisogna essere buoni e fare regali a quelli che il resto dell’anno mangeranno la polvere.“

“Mangeranno la polvere”: La Russa senza freni sulla vittoria del Milan in Supercoppa

Il celebre sostenitore nerazzurro, di rientro da Riyadh dopo aver assistito all’atto finale di ieri sera, ha poi aggiunto un parere sullo sviluppo del match:

“Non direi che il Milan abbia meritato, era una partita in equilibrio. Se me l’aspettavo? No, dopo il 2-0 ci voleva proprio la Befana.”

Ennesima puntura rivolta ai “cugini” da parte di La Russa, solito a beccare il Milan davanti ai microfoni. Va detto che, malgrado la situazione di classifica del Diavolo sia tutt’altro che esaltante, come in parte affermato anche dal leader del Senato, il successo in Supercoppa può dare ulteriore fiducia ad una squadra che, dall’arrivo di Conceiçao, ha completamente cambiato volto.