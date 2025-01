Lascia il Milan subito, trattativa in corso: notizia dell’ultim’ora

Il Milan è attivissimo sul mercato: un rossonero saluta Milano e va all’estero. La notizia è arrivata da pochissimo.

In attesa della Supercoppa Italiana il Milan si proietta anche sul mercato. Con l’arrivo di Sergio Conceiçao la rosa rossonera potrebbe subire qualche cambiamento sin da subito. L’ideologia di calcio dell’ex Inter è diversa da Fonseca, e questo potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato di gennaio.

L’idea è quella di rafforzare la rosa in mano a Conceiçao e liberare posto cedendo calciatori non più fondamentali per il progetto. I dirigenti rossoneri sono pronti e attenti sul mercato. Presto un rossonero potrebbe salutare Milano per ripartire dall’estero.

Saluta il Milan subito: trattativa lampo

Il Milan è attivo sul mercato, non solo in entrata ma anche in uscita. Come riferito da Matteo Moretto e Fabrizio Romano ci sono novità sul futuro di Noah Okafor. In particolare il Lipsia si sarebbe mosso con decisione per l’attaccante svizzero.