Tutto fatto per il centrocampista, colpaccio del Milan: Inter beffata

In attesa del derby di Supercoppa Italiana c’è un altro derby, questa volta di mercato, che i rossoneri si apprestano a vincere.

Inter e Milan si preparano ad affrontarsi nel secondo derby stagionale, che questa volta vale un trofeo. Dopo aver eliminato rispettivamente Atalanta e Juventus le due milanesi si incontrano in Arabia Saudita nella finale che decide chi alzerà la Supercoppa Italiana.

Un derby che per il Milan, fresco di cambio allenatore, potrebbe rappresentare una svolta in una stagione sin qui a dir poco deludente. Sergio Conceiçao è chiamato a vincere la stracittadina e a permettere ai rossoneri di alzare un trofeo. In ballo c’è tanto, e le due compagini sono pronte a sfidarsi anche sul mercato.

Il primo round di calciomercato sarà con ogni probabilità vinto dal Milan: i rossoneri sono pronti a sferrare il colpo, aggiudicandosi uno dei migliori talenti della Serie A, beffando anche i cugini dell’Inter.

Ricci-Milan, i rossoneri su muovono: colpo vicino

Non solo Supercoppa per il Milan, visto che arrivano anche aggiornamenti legati al mercato. Come riferito da Fabrizio Romano, i rossoneri si stanno muovendo per un possibile acquisto a centrocampo. Sono stati fatti significativi passi in avanti per l’acquisto di Samuele Ricci in vista della stagione 2025/26. La società granata non ha infatti intenzione di privarsi del giocatore a stagione in corso, concentrandosi invece su rinforzi immediati per il presente. Il club piemontese è al lavoro per inserire un nuovo attaccante e, se possibile, un altro centrocampista nella rosa di Paolo Vanoli. Ricci, colpo in estate: beffata l’Inter

Non si parla di un rinforzo immediato per gennaio, ma di un’operazione pensata in ottica estiva. Ricci è considerato il principale obiettivo del Milan per il prossimo mercato, e le trattative con il giocatore sono già in corso. L’intesa sui dettagli personali del contratto sembra a buon punto, segnale che la società sta lavorando con decisione per anticipare eventuali concorrenti.

Il Milan lavora con attenzione per individuare i rinforzi giusti per alzare il livello della squadra. Come spiegato in più di un’occasione, in questa stagione sono stati commessi degli errori e per questo motivo l’obiettivo è quello di riuscire a creare una rosa in grado di poter essere più forte e completa.

Anche l’Inter sembrava interessata a Ricci, soprattutto in vista di un eventuale cessione di Davide Frattesi. Ma il Milan sembra ormai vicinissimo al traguardo.