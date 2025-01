Niente Supercoppa in Arabia senza Milan: la decisione lascia increduli

Nelle ultime ore sono nati clamorosi rumors riguardo il fare la supercoppa italiana in Arabia. C’è la possibilità che salti davvero tutto.

E’ previsto il tutto esaurito per la finale di supercoppa italiana in Arabia Saudita tra Inter e Milan. Il derby di Milano come finale è probabilmente il miglior epilogo che tifosi e lega si aspettassero per la finale e c’è un clima di grande attesa ed entusiasmo per questo evento. Sicuramente parliamo di una sfida dal grande impatto anche economico per sponsor e diritti tv ma intanto già si pensa al futuro. Questa supercoppa ha evidenziato una situazione preoccupante per quel che riguarda tutte le altre squadre (tolte le big) e quindi occhio a ciò che succede in Arabia.

No alla Supercoppa in Arabia senza Milan: ecco cosa sta succedendo

L’edizione odierna di Repubblica si concentra su cosa sta succedendo in Arabia Saudita ed anche i vertici arabi stanno valutando cosa fare con la Supercoppa. C’è un contratto fino al 2026 che potrebbe essere anche rinnovato per altri anni, ma in Arabia c’è un problema non da poco e riguarda il pubblico, lo abbiamo notato anche durante Inter-Atalanta.

Il pubblico arabo non ha evidenziato grande interesse per il nostro calcio e sicuramente al momento le uniche squadre che hanno un particolare appeal sono Juventus, Inter e Milan. I tifosi arabi conoscono solo queste tre squadre e lo dimostra il poco interesse e stadio tutt’altro che esaurito per la semifinale tra Inter e Atalanta; ora con la classifica attuale e la situazione in Coppa Italia c’è un grosso rischio e dall’Arabia vogliono garanzie.

Supercoppa italiana, chi va nel 2026? Il Milan rischia grosso

Ricordiamo che il regolamento per la Supercoppa italiana prevede che partecipino alla competizione le prime due in classifica nel campionato più le due finaliste dell’ultima edizione di Coppa Italia. Se per l’Inter non dovrebbero esserci particolari problemi (i nerazzurri sono in corsa per entrambe le competizioni e appaiono anche favoriti) non possiamo dire lo stesso per Juventus e Milan.

Al momento infatti nessuna delle due squadre sembra in lizza per poter ambire alle prime due posizioni in campionato ed anzi a dire il vero per entrambe appare a rischio persino la zona Champions League. Per avere maggiori certezze serve quindi la Coppa Italia e andiamo a fare il punto su questa competizione e cosa serve per vedere Juve, Inter e Milan nella supercoppa italiana 2026.

Da un lato la Juve ha l’Empoli ai Quarti e la vincente tra Bologna e Atalanta in semifinale mentre per i rossoneri è molto più complicata. Il Milan affronterà ai Quarti la Roma e in semifinale una tra Lazio e Inter con una finale tutt’altro che obiettivo semplice da raggiungere. In parole povere possiamo dire che senza una tra Juve e Milan in finale di Coppa Italia la Supercoppa italiana in Arabia Saudita è a serio rischio, la decisione potrebbe arrivare tra fine Marzo e inizio Aprile e già li avremo le idee più chiare su serie A e coppa.