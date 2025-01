Milan, Supercoppa d’oro: l’incasso è da record

Rossoneri in campo domani contro i cugini nerazzurri. Partita importante anche dal punto di vista economico, oltre che sportivo, visti gli introiti che porterà.

Domani sera alle ore 20.00 (CET) Milan e Inter scenderanno in campo allo stadio Al-Awwal Park di Riyad. In palio la Supercoppa italiana 2025. I nerazzurri si sono qualificati battendo in semifinale l’Atalanta del Gasp con un secco due a zero: la firma è stata quella di Denzel Dumfries, una doppietta che non ti aspetti ma che allo stesso tempo denota la qualità e la profondità della rosa che la società ha messo a disposizione di Simone Inzaghi.

La situazione al momento in casa Milan

Dall’altra parte i rossoneri sono reduci dall’esonero di Fonseca e dall’arrivo, a poche ore dalla partenza per l’Arabia, di Sergio Conceicao. Il debutto sulla panchina del diavolo è stato positivo. Vittoria in semifinale con la Juventus per due a uno e finale conquistata.

Il risultato stesso non deve ingannare però. Anche se alla fine è stato positivo c’è tanto lavoro da fare, sia in mezzo al campo che come calciatori da recuperare. Una prestazione come quella di venerdì non può bastare per tenere testa ai cugini e nell’ambiente del diavolo lo sanno bene. C’è da essere comunque fiduciosi e positivi, con la speranza di vedere dall’inizio quantomeno quell’atteggiamento che invece la squadra ha avuto soltanto nel secondo tempo nel match contro i bianconeri.

Incassi Supercoppa: ecco quanto guadagneranno esattamente le squadre

Derby di Milano che vale un coppa, oltre alla supremazia cittadina e il diritto di guardare dall’alto i cugini quantomeno fino al derby successivo. Non solo però, perché la Supercoppa in Arabia è anche sinonimo di maggiori incassi per i club. Sappiamo che le squadre italiane non stanno sicuramente affrontando il loro miglior periodo storico dal punto di vista economico. Ecco perché anche “solo” qualche milione in più o in meno può fare la differenza.

Basti pensare che la vincente della competizione incasserà ben undici milioni di euro. Una cifra che deriva dalla somma di diverse voci comprendenti la fee di partecipazione, la quota sponsor e i diritti tv. La finalista perdente incasserà invece 6,7 milioni, mentre le due semifinaliste eliminate un totale di 2,4 milioni ciascuna.

Non è finita qui però, perché nel premio della squadra vincente è anche incluso un incasso da 1,5 milioni legati ad una futura amichevole. Presto infatti la squadra che si aggiudicherà la coppa giocherà contro il team che invece vincerà la Supercoppa locale. Una sfida sicuramente interessante per confrontarsi con un calcio diverso dal nostro ed esportare ancor di più il proprio brand.