Milan Juve, Panucci sorprendente a fine match: le parole lasciano di stucco

Bella vittoria del Milan che ribalta la sfida contro la Juventus. A fine gara molti hanno sottolineato una cosa.

In maniera quasi rocambolesca il Milan ha ottenuto una vittoria speciale sulla Juve e ottiene cosi il pass per la finale di Supercoppa italiana. Sarà ancora una volta il derby a decidere una competizione in Italia e Conceicao ha l’opportunità di giocarsi il primo titolo sulla panchina del club rossonero. Un Milan a fasi alterne ottiene un successo fondamentale e l’abbraccio a fine gara con tutto il gruppo è la testimonianza che forse qualcosa è cambiato. Conceicao lo aveva detto a inizio gara e nel prematch ed ha avuto ragione, non è stato un bel Milan ma è stato un Milan vincente stavolta.

Vittoria rocambolesca, successo importante: Panucci commenta Milan Juve

Nel primo tempo il Milan ha giocato male ed ha sofferto molto, ha faticato con Theo Hernandez ed ha subito lo svantaggio con Kenan Yildiz. Un primo tempo e un inizio secondo tempo con i rossoneri in svantaggio e una Juve in controllo con la squadra che ha sfiorato a più riprese il raddoppio prima con Yildiz e poi con Vlahovic che si divora clamorosamente il raddoppio.

Anche per questo Motta toglie il serbo e mette Nico Gonzalez ma da quel momento cambia qualcosa e la gara si ribalta – in maniera piuttosto rocambolesca – con il Milan che firma due gol in pochi minuti. Il club rossonero vince due a uno la supercoppa con le reti di Pulisic su rigore, abile a conquistarsi un rigore grazie ad un grave errore di Locatelli e poi succede l’inimmaginabile. Poi arriva la rete grazie all’autogol di Gatti e la sfida vede la vittoria rossonera. Le parole di Panucci a fine gara hanno fatto però molto scalpore.

Milan Juve, Panucci è duro

A fine match l’ex calciatore e opinionista Panucci è stato piuttosto duro sul match: “A volte è meglio essere fortunati che bravi. Lui è stato fortunato oggi e possiamo dire che cosi si è partiti finalmente con il piede giusto”. L’ex calciatore ha usato toni molto forti per giudicare la sfida.

Panucci ha analizzato la sfida ed ha detto che questo match non è un bello spettacolo per il calcio italiano, tanti errori e di certo non il miglior modo per presentare questa gara nel mondo. Il Milan vince ma secondo Panucci non certamente un grandissimo spettacolo. Anzi tutt’altro.