Allegri al Milan, accordo raggiunto: cifre e dettagli del clamoroso ritorno

Massimiliano Allegri si sta avvicinando sempre di più verso il Milan. Spuntano anche le cifre e dettagli dell’accordo che riporterebbe il livornese in rossonero.

Dopo una stagione disastrosa il Milan vuole rialzare la testa e vuole farlo per davvero. Niente più rischi e scelte azzardate, ma solo certezze che possono portare risultati fin da subito. Tutto questo lo si può riassumere con un solo nome e cognome: Massimiliano Allegri. Il Diavolo non ha più intenzione di aspettare e nella giornata di ieri ha bruciato la concorrenza per il tecnico livornese.

Approfittando del sempre più probabile ripensamento di Antonio Conte con il Napoli, nelle ultime ore il Milan ha riallacciato i contatti con Allegri avvicinandosi sensibilmente alla fumata bianca. Il club rossonero e l’ex Juventus non sono mai stati così vicini ad un ritorno di fiamma. La società, ed in primis Igli Tare, hanno scelto Allegri e adesso anche Allegri sembra aver scelto il Milan.

Allegri-Milan, ormai ci siamo: pronto un triennale da 5 milioni a stagione

Nonostante sia arrivato da poche ore, Igli tare sembra già aver portato una ventata d’aria fresca nell’ambiente. Come riportato dall’esperto di mercato Orazio Accomando, il nuovo ds rossonero non ha perso tempo e avrebbe addirittura raggiunto un accordo per il ritorno di Allegri. Sul tavolo c’è un triennale a 5 milioni di euro più bonus a stagione.

In mattinata è previsto un incontro per formalizzare il tutto dal punto di vista burocratico, ma ormai non sembrano più esserci dubbi. Sorpassato dunque definitivamente il Napoli, che negli ultimi giorni aveva offerto ad Allegri un biennale da 6 milioni di euro. I ripensamenti di Conte hanno però bloccato l’affare ed il Milan non è di certo rimasto a guardare, proprio come ai vecchi tempi.

L’Allegri bis diventa realtà: il Milan punta così al ritorno in Champions

Se c’è un allenatore che può dare certezze e che può riportare in modo immediato il Milan in Champions League quello è senza dubbio Max Allegri. Il tecnico livornese non ha bisogno di presentazioni ed ha fame di rivalsa, proprio come il Milan, dopo l’esperienza poco esaltante alla Juventus.

Del resto il ritorno alla Juventus non è di certo stato spumeggiante, ma al netto delle tante difficoltà anche in quel caso non è mai mancata la qualificazione in Champions League, perlomeno sul campo. Lo stesso chiede il Milan che vuole tornare quanto prima in Europa passando dalla porta principale. La prossima stagione non ci sarà nessun impegno infrasettimanale e quest’anno si è decisamente visto quanto questo possa incidere.