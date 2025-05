Allegri-Milan, c’è già la prima missione: cosa gli chiede la società

Manca solo la firma per rivedere Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Il tecnico livornese non è ancora arrivato, ma è già risaputa quella che sarà la sua prima sfida.

È accaduto tutto nel giro di poche ore. Nella giornata di ieri il Milan è tornato a far la voce grossa e ha praticamente bloccato Massimiliano Allegri. Dopo una serie di colloqui positivi, le parti hanno di fatto già trovato un accordo. Non resta che sistemare gli ultimi cavilli burocratici, ma ormai ci sono pochi dubbi.

L’ex Juventus è pronto a rimettersi a lavoro per riportare il Milan in Champions League. L’obiettivo stagionale è già stato deciso, ma la società prima gli chiede qualcos’altro.

Allegri al Milan: il primo obiettivo è rivitalizzare Santiago Gimenez

Tra le prime sfide della sua seconda avventura in rossonero, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per Allegri ci sarà senza subbio quella di ritrovare Santiago Gimenez. Il centravanti messicano non ha avuto dei primi mesi spumeggianti in quel di Milano, ma è chiaro che passare dall’Eredivisie alla Serie A non è semplice. La situazione del Milan non era poi delle migliori, ma nell’ambiente rossonero nessuno ha dubbi sulle sue qualità.

La società chiede dunque ad Allegri di lavorare sulla testa di Gimenez, per rivedere l’attaccante dominante dei tempi del Feyenoord. Il classe 2001 è del resto abbastanza simile a Dusan Vlahovic, che con Allegri non ha sicuramente brillato in maniera costante ma che ha comunque fatto decisamente meglio rispetto all’ultima annata senza Allegri in panchina.

Il ritorno al Milan di Max Allegri non è ancora ufficiale, ma di certo il tecnico livornese sa già molto bene cosa fare.