Addio Leao, atteso l’incontro tra il Milan e l’entourage: il portoghese ha le idee chiare

Giornate decisive per il futuro al Milan di Rafael Leao. L’entourage del portoghese e il club rossonero si incontreranno domani per fare chiarezza.

Il grande protagonista di queste ore in casa Milan non può che essere Max Allegri. Il tecnico livornese è sempre più in orbita rossonera e già nella giornata di oggi è prevista la fumata bianca. Tutta l’attenzione dei tifosi è quindi rivolta al futuro in panchina, ma occhio. Le prossime giornate potrebbero infatti essere quelle decisive anche per quanto riguarda Rafael Leao.

Il futuro dell’asso portoghese è ancora tutto da decidere e domani è previsto un incontro tra il Milan e l’entourage del rossonero. C’è ancora incertezza su quella che sarà la decisione finale, ma al momento Leao sembra già sapere cosa fare in vista dell’estate.

Leao-Milan, aria di addio? Il portoghese vorrebbe cambiare aria

Come riportato dal Corriere dello Sport, domani è in programma un incontro tra il Milan e gli agenti di Leao. In ballo c’è il futuro del portoghese, ma secondo il noto quotidiano l’intenzione di Leao sarebbe quella di lasciare il Milan in estate. L’ex Sporting è consapevole della sua annata tutt’altro che esaltante e crede che il suo ciclo in rossonero possa essere arrivato capolinea.

Il Milan è dunque chiamato a fare delle importanti valutazioni. L’addio di Reijnders sembra ormai delineato, così come sembrano essere pronti a salutare anche Maignan e Theo Hernandez. Per questo motivo il Diavolo non vorrebbe privarsi anche di Leao, sapendo anche che in caso di cessione la richiesta per il cartellino sarebbe sicuramente più bassa del previsto.

Per questo motivo il Milan vorrebbe puntare ancora su Leao per riportarlo all’apice del suo rendimento come tre anni fa. Così facendo il prezzo del giocatore lieviterebbe di nuovo ed in quel caso si potrebbe poi decidere di sacrificarlo.

Addio Leao, l’Arabia Saudita pronta ad offrirgli un ingaggio da record

Sempre secondo il Corriere dello Sport, al momento ad essere maggiormente interesse a Leao è l’Arabia Saudita con Al Hilal, Al Ittihad e Al Nassr in pole position. Sul tavolo ci potrebbe essere delle offerte con ingaggio da circa 25 milioni di euro, il quadruplo di quanto Leao percepisce attualmente. Decisamente più complesse sono invece le piste in Premier League, come ad esempio l’Arsenal.

Dunque le prossime ore dovrebbero fare chiarezza sul futuro di Leao. L’addio è un’ipotesi senza dubbio molto concreta, ma non è da escludere anche una possibile permanenza per tornare ai livelli di un tempo. Soprattutto considerando l’imminente arrivo di Max Allegri in panchina.