Conceicao-Milan, si attende il faccia a faccia: scontro o rescissione consensuale?

Le strade del Milan e di Sergio Conceicao si separeranno molto presto. Nelle prossime ore è atteso un faccia a faccia per capire come muoversi.

Sarà un’estate decisamente inedita per quanto riguarda il valzer delle panchine di Serie A. Quasi tutti i club cambieranno allenatore ed ovviamente anche il Milan opterà per questa scelta. L’arrivo di Max Allegri sta per diventare realtà con Sergio Conceicao che lascerà il club rossonero dopo appena sei mesi.

Da settimane non ci sono dubbi sul futuro del tecnico portoghese, ma ora è arrivato il momento di mettere tutto nero su bianco. Nelle prossime ore è previsto un faccia a faccia tra Conceicao e il Milan per salutarsi definitivamente. Le parti troveranno un accordo o sarà scontro totale?

Il Milan e Conceicao si separano: verrà attivata la clausola d’uscita

Il tecnico ex Porto rientrerà in queste ore dal Portogallo e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si incontrerà con il Milan per chiarire un futuro che è già scritto. Il contratto di Conceicao scade nel 2026, ma c’è la possibilità di entrambe le parti di separarsi con 12 mesi d’anticipo.

Sia il Milan che Conceicao sfrutteranno questa clausola d’uscita. Da un lato il Diavolo che è pronto ad aprire un nuovo ciclo con Allegri e dall’altro l’allenatore portoghese che vuole mettersi alle spalle un’esperienza ricca di difficoltà per poi ascoltare nuove offerte.

Il matrimonio fra Conceicao e il Milan è iniziato a gennaio nel migliore dei modi: vittoria della Supercoppa battendo Inter e Juventus e tanta fiducia per il resto della stagione. Settimana dopo settimana il Milan è però tornato a quello dell’era con Fonseca inanellando una serie di delusioni fra eliminazione ai playoff di Champions League, sconfitta in finale di Coppa Italia e ottavo posto in campionato.