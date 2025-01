Milan Inter, il piano di Conceicao per la supercoppa: il tecnico ha le idee chiare

Ecco come si presenterà il Milan di Sergio Conceicao per la prima finale del 2025. Il club rossonero ha grandi ambizioni di vittoria.

Dopo la bella e sofferta vittoria contro la Juve in casa Milan l’obiettivo è aprire il 2025 con un titolo. Una vittoria in supercoppa italiana sarebbe importante per vari motivi e darebbe la possibilità a Cardinale e Redbird di festeggiare finalmente un titolo. Finora è stata una stagione molto complicata, il Milan è dietro in campionato e il suo obiettivo stagionale è la qualificazione in Champions League; il club rossonero vuole la vittoria in supercoppa e Sergio Conceicao ha spiegato in conferenza di avere le idee chiare. D’altronde il derby è una partita diversa dalle altre, specialmente in una finale. L’obiettivo è uno solo: ovviamente vincere.

Milan Inter, Conceicao è carico per la sfida

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è concentrata su questa edizione speciale della Befana, un match che si giocherà in Supercoppa italiana ed entrambe le squadre hanno l’obiettivo prioritario di vincere. Guardando agli ultimi risultati e alle ultime stagioni l’Inter dovrebbe essere favoritissima e questa sera potrebbe aggiudicarsi la quarta supercoppa consecutiva, ma il calcio nn è cosi e Conceicao sa come vincere le coppe.

Sia Inzaghi che Conceicao hanno vinto coppe e supercoppe sebbene il portoghese lo abbia fatto finora solo tra le fila del Porto. Il tecnico punterà sul 4-2-3-1, una squadra organizzata e con Reijnders trequartista dietro Morata. Ancora da decidere la situazione sugli esterni dove almeno di sorprese dovrebbero esserci Jimenez e Pulisic sulle fasce.

Milan, Conceicao può sorridere: buone notizie da Rafa Leao

L’esterno spagnolo ha recuperato e le ultime buone prove hanno convinto tutti, compreso Sergio Conceicao. Arrivano buone notizie però anche dal portoghese Rafa Leao che ha recuperato interamente e che ieri ha effettuato tutto l’allenamento in gruppo. L’allenatore lusitano ha un’arma in più e può utilizzarla a gara in corso, pronto a far male agli avversari.

Come sottolinea la rosea Conceicao potrebbe utilizzare Leao per gli ultimi 20 minuti, pronto a spaccare la partita in caso di parità o svantaggio e un’arma che potrebbe creare grossi problemi alla difesa nerazzurra. A centrocampo l’unica novità rispetto alla Juve dovrebbe essere Musah al posto di Bennacer e poi la formazione tipo rossonera.

Un 4-2-3-1 chiaro e con l’obiettivo principale di vincere il titolo. Non conta nient’altro perchè sottolinea come il neo allenatore rossonero la vittoria viene prima di tutto, gioco o quant’altro. Il Milan è pronto a dare battaglia e provare a conquistare il suo primo titolo del 2025.