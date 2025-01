Conceiçao cambia tutto, il Milan è stravolto: la notizia spiazza

Il Milan domani giocherà la finale di Supercoppa, Conceicao intanto prova nuove soluzioni in allenamento da mettere in atto contro l’Inter.

Domani sera alle ore 20:00 a Riyadh andrà in scena la finale di Supercoppa Italiana dove Inzaghi cercherà di vincere il settimo titolo da tecnico dell’Inter, mentre Conceicao cercherà il primo trofeo da allenatore in Italia. L’ex tecnico del Porto si trova già catapultato in match molto importanti per il Milan, che potrebbero cambiare la direzione della stagione rossonera. Intanto a Riyadh ci sono novità da entrambi i club sia sul fronte indisponibili che sul fronte idee tattiche dei due allenatori. Sergio Conceicao potrebbe difatti attuare dei cambiamenti in vista del match di domani sera.

Il Milan cambia qualcosa contro l’Inter?

In semifinale il Milan non ha disputato il suo miglior match a livello di gioco, è stato però abile nello sfruttare le chance che si sono presentate. Un rigore e poi una concessione fatale della difesa juventina hanno portato il Milan a giocarsi questo derby all’ultimo atto della competizione.

Oggi in Arabia è giornata di avvicinamento alla finale. La squadra di Conceicao si è allenata in vista del match e ci sono delle novità. Difatti è stato un allenamento diverso dal solito perché il tecnico ha provato nuove cose. Sarà un indizio su come scenderà il Milan domani sera in campo? Intanto Conceicao studia tutte le mosse a sua disposizione: compreso un cambio modulo.

Cambio modulo in vista per il Milan: Conceicao ci prova

A riportarlo è Daniele Longo e il tecnico portoghese oggi avrebbe provato nuovi moduli per il suo Milan. Il tecnico vorrebbe quindi spezzare la monotonia degli ultimi anni rossoneri e seppur un solo indizio i presupposti già ci sono. A Riyadh in allenamento il tecnico ha provato i suoi ragazzi con un inedito 3-5-2. Un modulo che stravolge la rosa, con tre difensori dietro che potrebbero riportare ai nomi di Gabbia, Tomori e Thiaw.

Al posto di Bennacer è stato provato invece Musah – che sembra verso l’addio – ma le novità sono gli esterni di centrocampo: Theo e Jimenez. Dunque fuori Emerson Royal con questa opzione e il francese e lo spagnolo potrebbero arare campo a volontà davanti a loro. In attacco invece spazio a una probabile coppia Morata-Pulisic. Ciò comporterebbe un’idea molto diversa da quella attuale ma potrebbe sposarsi bene con il gioco che sogna Conceicao fatto di ripartenze, difesa alta e pressing.