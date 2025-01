Mercato Milan, affare in chiusura per l’attaccante classe 2007: vanta cinque reti in stagione

Il Milan sta per chiudere un nuovo acquisto. Si tratta di un profilo giovanissimo e con cinque reti all’attivo: scopriamolo.

Continua il sondaggio della dirigenza del Milan sui vari terreni del calciomercato per capire quali siano i più fertili. La finestra di gennaio sta per giungere alla sua conclusione e il club rossonero non ha di certo completato gli acquisti di cui aveva più bisogno. In difesa e a centrocampo difatti ci sono ancora dei buchi da tappare e la dirigenza dovrà sfruttare questi ultimi giorni per colpi concreti e realmente utili alla squadra. Alle ore 21:00 questa sera intanto andrà in scena l’ultima fase della prima parte di Champions League. Fuori dal campo Ibra e Co. continuano a lavorare su più fronti.

Mercato Milan, si continua a premere per l’attacco

Il Milan è al centro di molte voci di mercato tra addii e acquisti. Tuttavia queste voci rimangono tali nella maggior parte dei casi. La dirigenza rossonera ha le idee chiare ma queste non sono ancora state attuate. La squadra ha chiaramente bisogno di un upgrade che però fatica ad arrivare.

Intanto al calciomercato si guarda a diversi profili e dopo l’arrivo di Walker si guarda a Ricci e Gimenez. Però il club è attivo anche su altri fronti infatti la notizia è di pochi minuti fa e c’è un affare che è ormai vicino alla chiusura. Non si tratta della Prima Squadra ma questo potrebbe essere un talento brucia-tappe nel giro di pochi mesi.

Il Diavolo è infatti vicino alla chiusura per un classe 2007, attaccante, che si aggregherà al Milan Futuro che in Serie C non sta brillando in questa stagione.

Milan, che colpo: arriva Rossing-Lelesiit?

La notizia è stata riportata da Nettavisen e il Milan sembrerebbe essere molto vicino alla chiusura dell’affare che porterebbe il giovane talento Alexander Rossing-Lelesiit al Milan Futuro per circa 5 milioni di euro. Il giovane 18enne oggi gioca nella Serie B norvegese.

Al Lillestrom infatti in questa stagione ha già segnato cinque reti ed è un giocatore versatile che può giocare sia come ala destra che come ala sinistra. Di piede destro Lelesiit mostra grandi qualità nel dribbling e gode di ottima velocità. Il Milan quindi è vicino al suo acquisto, chissà che potrebbe essere utile un giorno anche per la Prima Squadra sulle orme degli altri giovani talenti rossoneri.