Gimenez-Milan, questa è la serata decisiva: l’intenzione del Milan

Ancora una serata di Champions League e ancora le voci di mercato a riempire le ore che precedono l’ultimo match della prima fase europea.

Milan Dinamo Zagabria è l’ultima partita della prima fase a girone unico della Champions League. Il Diavolo è alla caccia della qualificazione che potrebbe arrivare anche con un pareggio. Con una squadra rivoluzionata in alcuni ruoli Conceicao è alla ricerca di ciò che con il Porto riusciva a fare abitualmente nelle stagioni passate. Però questa sera anche il Feyenoord vorrà vincere, tra i due club c’è un intreccio di mercato che come ben sappiamo riguarda Santiago Gimenez. L’attaccante classe 2001 è voluto dal Milan ma ci sono degli ostacoli e il club rossonero vorrebbe superarli.

Il Milan fa sul serio per Gimenez

Il calciomercato del Milan ha visto fino ad ora come acquisto di vetria quello di Kylie Walker, ma dopo si è visto poco altro. Manca ormai poco alla chiusura della finestra di gennaio e il Diavolo ha ancora delle suggestioni, ma ovviamente bisognerà guardare ai bisogni concreti della squadra.

Nelle ultime ore sono persistenti i nomi di Samuele Ricci dal Torino e Santiago Gimenez dal Feyenoord. Però serviranno altri innesti in difesa, reparto che ha bisogno senza dubbio di un ritocco. Questa serata però sarà importante per capire anche quale sarà il futuro proprio di Gimenez.

Il Feyenoord ha una richiesta sicuramente molto alta, il Milan potrebbe anche essere pronto a sacrificare qualcosa in più cedendo alcuni volti per dare risalto agli acquisti.

Si punta tutto sul messicano?

Il Feyenoord ha una richiesta di ben 35 milioni di euro per il proprio attaccante. Cifra dove il Milan non si avvicina ancora. C’è molta distanza infatti, ma il club rossonero dalla sua ha la volontà del giocatore di vestire rossonero.

Secondo Sky Sport il Milan non è andato oltre i 20 milioni di euro ad ora, la trattativa però potrebbe essere condizionata anche dalla mancata qualificazione agli ottavi del Feyenoord. Intanto il Milan però si prepara e potrebbe anche alzare la propria offerta già stasera per arrivare il prima possibile ad una conclusione. Dunque la dirigenza è pronta a sacrificare qualcosa in più per il 2001.

Intanto si prepara anche Lorenzo Lucca, che potrebbe essere un altro obiettivo per l’attacco se si dovesse rimanere a mani vuote ma l’obiettivo primario è il giocatore messicano.