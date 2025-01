Clamoroso Milan, conferma definitiva sul colpaccio: “Giocherà il derby!”

Il Milan può accogliere molto presto, anzi prestissimo, il suo nuovo calciatore. Arriva la conferma definitiva sulla presenza nel derby del colpaccio.

La scarica di adrenalina vissuta in zona Cesarini contro il Parma deve essere il fattore trainante per il Milan in una settimana così importante per il prosieguo della stagione, a partire da questa sera. A Zagabria va in scena l’atto conclusivo della “League Phase” di Champions. Tutto in una notte per le pretendenti alla fase ad eliminazione diretta. Al Diavolo, attualmente al sesto posto, serve una vittoria esterna contro la Dinamo per ipotecare l’accesso dalla porta principale agli ottavi di finale, evitando così i playoff.

Milan, Zagabria e Derby crocevia della stagione: Conceiçao può accogliere un rinforzo

In caso di affermazione, non ci sarà neanche il tempo per festeggiare che si entrerà immediatamente in clima derby. Domenica alle 18 va in scena la stracittadina con l’Inter. I padroni di casa rossoneri vogliono il 3/3 dopo il doppio successo in campionato e Supercoppa. Diavolo, tuttavia, orfano di una pedina fondamentale come Youssouf Fofana, squalificato. Per sopperire all’assenza del francese, il sostituto potrebbe arrivare direttamente dal mercato e porta il nome di Samuele Ricci.

Il giornalista Marco Cattaneo ha rivelato quanto segue all’interno del format “Elastici” di “Cronache di Spogliatoio”:

“Ricci andrà al Milan al 97%, ti dico che può essere in campo anche nel derby. Senza Fofana, giocheranno lui e Walker.”

Indiscrezione che ha del clamoroso. L’azzurro potrebbe quindi trasferirsi in rossonero ancor prima del gong del mercato previsto per la notte di lunedì 3 febbraio, partendo immediatamente titolare domenica.

Milan-Ricci, presenza dal primo minuto già nel derby: indiscrezione clamorosa

Il giornalista ha inoltre aggiunto:

“Questa doppia trattativa Elmas-Casadei pare veramente il preludio, e a me dicono sia molto probabile, di un trasferimento di Ricci al Milan già a gennaio. È la prima volta che mi sbilancio così. E ne dico un’altra, in questa trattativa a quel punto il Milan potrebbe dare anche Jovic al Torino: in rossonero, e questo l’ho letto, potrebbe arrivare uno tra Lucca e Gimenez.”

Milan che, quindi, si preparerebbe ad una conclusione di sessione di mercato invernale da fuochi d’artificio. Stando a quanto affermato da Cattaneo, quindi, verrebbero esaudite tutte le richieste di Conceiçao, che avrebbe così tra le mani l’organico per tentare la rincorsa al quarto posto e andare il più avanti possibile in Champions.