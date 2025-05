Mercato Milan, il suo destino è segnato: la cessione è imminente

A fine anno ci sarà una vera e propria rivoluzione in casa Milan. Il club rossonero sta facendo le sue valutazioni ed appare probabile un addio.

La stagione del Milan è stata a dir poco fallimentare, i risultati non sono stati quelli delle aspettative ed il club dopo il Monza farà le sue valutazioni. A breve ci sarà l’annuncio di Igli Tare ma sono in molti che sembrano in procinto di salutare. I tifosi rossoneri sono in ansia per Reijnders ma anche altri giocatori sembrano essere sul piede di partenza.

Ovviamente starà al neo Ds e al nuovo allenatore fare le opportune valutazioni ma c’è un giocatore che negli ultimi anni non ha mai brillato. Redbird ha investito molto su di lui ma il giocatore ha deluso le attese e per questo motivo dirà addio. Stiamo parlando di Samu Chukwueze, investimento da oltre 30 milioni del Milan e giocatore che – nonostante i vari cambi in panchina – ha sempre deluso tutti.

Milan, un nuovo tesoretto per finanziare il mercato

Senza coppe il Milan dovrà fare mercato mediante le cessioni e per questo sono diversi i nomi in uscita. Tra questi c’è sicuramente Chukwueze, giocatore sul piede di partenza e che ha un discreto mercato in Spagna con squadre come Atletico Madrid e Real Sociedad che monitorano la sua situazione e osservano.

Il giocatore ha lasciato bei ricordi in Liga grazie all’esperienza con il Villarreal, per questo potrebbe partire a buone condizioni, il Milan lo valuta circa 20 milioni e potrebbe lasciarlo partire in prestito con obbligo di riscatto. Occhio alle cessioni in casa rossonera.