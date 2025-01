Milan, affare con il PSG: indizio decisivo da Conceicao

Il Milan sembra avere tutta l’intenzione di portare avanti un affare importante con il PSG: Conceicao potrebbe essere il fattore decisivo per chiudere

L’arrivo di Sergio Conceicao al posto di Paulo Fonseca potrebbe cambiare davvero molte cose in casa Milan. Si parte dal lavoro sul campo, dall’atteggiamento e poi anche dalle questioni tattiche, che potrebbero dare un’impronta completamente diversa alla squadra e ai suoi risultati.

Poi, però, si arriva al calciomercato e, proprio in tal senso, diverse cose per i rossoneri potrebbero cambia già durante il calciomercato di gennaio, in cui l’allenatore portoghese potrebbe richiedere alcuni acquisti importanti per rinforzare la rosa attualmente a disposizione. Un colpo decisamente interessante potrebbe arrivare dal PSG.

La situazione in attacco per il Milan

L’arrivo di Alvaro Morata la scorsa estate non sembra essere bastato al Milan per dare maggiore continuità alla fase realizzativa. Le alternative, a partire da Abraham e Jovic, non stanno convincendo del tutto, per cui potrebbe esserci un altro investimento nelle prossime settimane per migliorare ulteriormente la rosa.

Sono diversi i nomi in lizza e sulla lista del club, ma uno di questi potrebbe presto bruciare la concorrenza ed essere il preferito di Conceicao, anche perché con il suo aiuto potrebbe arrivare a Milano. In conferenza stampa, il tecnico ha detto “parliamo e vediamo se possiamo aggiustare qualcosa”, e così sarà già nei prossimi giorni.

Milan, si accelera per l’affare dal PSG

Randal Kolo Muani è un attaccante che era passato al PSG con i migliori auspici, ma le cose non stanno andando per nulla bene a Parigi, tanto che si profila un trasferimento già durante il calciomercato di gennaio. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport CH’, gli agenti del bomber si stanno già muovendo in giro per l’Europa per trovare la sistemazione migliore per lui.

In lizza c’è il Milan, ma occhio anche a Lipsia e Tottenham, che sono pronte a sfidarsi per arrivare al calciatore. Il problema resta la valutazione del ragazzo, che è ancora di 60 milioni di euro, nonostante il PSG non l’abbia più messo al centro del progetto, anzi.

Un fattore decisivo, però, potrebbe essere Conceicao. L’allenatore ha già avuto l’attaccante al Nantes e l’ha fatto crescere nel club francese. Ora potrebbe riabbracciarlo a Milano, ma solo se riuscirà a convincerlo a forzare la sua cessione in prestito. Per pressing, velocità e caratteristiche offensive, sarebbe il nome perfetto per rinforzare l’attacco e anche per passare al 4-4-2.