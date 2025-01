Rivoluzione Milan, poker di cessioni: niente da fare, la società ormai ha deciso

In casa Milan potrebbe presto esserci una rivoluzione e per alcuni giocatori rossoneri il futuro in squadra è praticamente segnato.

In casa Milan c’è stato un ribaltone negli ultimi giorni con il cambio in panchina e l’arrivo di Sergio Conceicao come nuovo allenatore. Ne ha parlato anche Ibra, ora per molti giocatori non ci sono più scuse ed ora saranno loro visti come i principali colpevoli in caso di fallimento. Il club rossonero sta valutando diverse situazioni, specialmente per alcuni giocatori e il loro addio a fine stagione (o anche prima) appare piuttosto probabile. Per alcuni il futuro è segnato, nuova rivoluzione in casa rossonera.

Mercato Milan, alcuni giocatori verso la cessione

In casa Milan ci sono diversi giocatori con il contratto in scadenza o che vedono il proprio destino in bilico fino al termine della stagione. Una delle situazioni più particolari è sicuramente quella di Tammy Abraham, giocatore in prestito secco (come Saelemaekers d’altronde) e che a questo punto difficilmente resterà in rossonero. Abraham era una richiesta di Fonseca ma visto la situazione difficilmente resterà qui.

La Roma pretende circa 20 milioni per il suo cartellino e al momento – visto anche il suo rendimento – difficilmente il bomber inglese resterà nel club rossonero. Oltre ad Abraham sono altri tre i giocatori che hanno il futuro segnato ed uno di questi è l’attaccante Luka Jovic, giocatore che potrebbe partire addirittura già a gennaio. Il calciatore potrebbe addirittura già giocare in serie A.

Milan, Calabria e non solo verso l’addio

Sono alcuni ruoli dove il Milan è ben coperto e dove comunque è previsto l’ingresso di giocatori in estate. Alcuni giocatori invece non verranno presi in considerazione, specialmente in chiave rinnovo. Come riporta Tuttomercatoweb Jovic e Abraham hanno il futuro segnato (chi a gennaio e chi a giugno) e poi c’è anche la questione terzini con i giocatori che ormai difficilmente resteranno.

Davide Calabria lascerà il Milan, si è parlato dell’interessamento della Juve ma quel che è certo è che il Milan con Emerson Royal, Jimenez ed eventuali rinforzi è ben coperto mentre Calabria non rinnoverà, complice un rendimento in costante in calando. Il Milan pensa alla cessione anche a gennaio, ma l’ipotesi giugno è molto più probabile.

Alla fine non dimentichiamoci anche di Alessandro Florenzi, ai box per un infortunio da diverso tempo e il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno. Non gli verrà rinnovato e quindi tutti e 4 i giocatori lasceranno il Milan, con la società che – con diversi mesi di anticipo – ha già deciso per un addio quadruplo.